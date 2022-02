Le FBI affirme que la Chine est à l’origine de plus de cyberattaques contre les États-Unis que tous les autres pays réunis

En bref : Ce n’est un secret pour personne que la Chine est à l’origine de nombreux piratages d’entreprises et d’entités gouvernementales américaines, mais le nombre d’attaques en provenance de la nation asiatique est énorme. Selon le FBI, la Chine est responsable de plus de cyberattaques contre les États-Unis que tous les autres pays réunis.

Dans un discours intitulé Contrer les menaces posées par le gouvernement chinois aux États-Unis, le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, a déclaré que le FBI menait plus de 2 000 enquêtes axées sur le gouvernement chinois qui tentait de voler des informations et des technologies américaines.

« Le gouvernement chinois vole des volumes stupéfiants d’informations et cause des dommages profonds et destructeurs d’emplois dans un large éventail d’industries – à tel point que, comme vous l’avez entendu, nous ouvrons constamment de nouvelles affaires pour contrer leurs opérations de renseignement, environ toutes les 12 heures. ou alors », a-t-il dit.

Wray cite le piratage de Microsoft Exchange, qui a touché les réseaux de 10 000 entreprises américaines, comme exemple des dommages que les pirates chinois peuvent causer à l’industrie américaine. Il a ajouté qu’une autre attaque d’une société appartenant au gouvernement chinois dans laquelle le code source a été volé à une société américaine d’éoliennes dans le Massachusetts (American Superconductor) a entraîné la perte de 600 personnes. La société responsable, Sinovel, a ensuite utilisé le code source volé pour vendre des éoliennes aux États-Unis.

Wray accuse la Chine de voler des technologies clés pour réussir des initiatives telles que le plan Made in China 2025 et a souligné comment le gouvernement peut contrôler les entreprises qu’il ne possède pas « par le biais de cellules intégrées du Parti communiste chinois qui doivent exister dans pratiquement toutes les entreprises chinoises de toute taille réelle.

En 2015, le président Obama et le président chinois Xi Jinping ont signé un pacte de cybersécurité convenant qu’aucun des deux pays ne mènerait ou ne soutiendrait sciemment le vol cyber-activé de propriété intellectuelle. Les rapports selon lesquels la Chine ignorait le pacte sont arrivés un mois après sa signature, et Wray dit que la Chine a continué d’augmenter le nombre d’attaques au cours des années qui ont suivi.

Le réalisateur a résumé ainsi : « Nous pourrions faire tellement de bien avec un gouvernement chinois responsable : réprimer les cybercriminels, arrêter les blanchisseurs d’argent, réduire les décès par surdose d’opioïdes. Mais au FBI, nous nous concentrons sur la réalité du gouvernement chinois d’aujourd’hui.

h/t : The Reg