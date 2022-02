Une thérapie de pointe contre le cancer continue de lutter contre la leucémie après plus de dix ans

La stratégie thérapeutique, appelée CAR-T, fait partie des immunothérapies dites géniques car elle agit par la reprogrammation des cellules immunitaires du patient.

Utiliser les cellules immunitaires du patient pour lutter contre l’une des formes de cancer les plus courantes dans le monde occidental, la leucémie lymphoïde chronique, un cancer du sang causé par une transformation maligne des cellules B. Les pionniers de cette stratégie thérapeutique appelée CAR-T, qui signifie Cellule T réceptrice d’antigène chimériqueet s’appuyant sur des lymphocytes T exprimant un récepteur antigénique chimérique, ce sont des chercheurs de l’Abramson Cancer Center et de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie qui, plus de 10 ans après le traitement de deux patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, décrivent sur La nature ce qui, en fait, est la rémission la plus longue et la plus persistante de la maladie.

« Cette rémission à long terme est remarquable et le fait d’aider des patients vivant sans cancer témoigne de l’énorme potentiel de ce « médicament vivant » à agir efficacement contre les cellules cancéreuses. – a déclaré le premier auteur de l’étude, Joseph Melenhorst, professeur de pathologie et de médecine de laboratoire à l’Université de Pennsylvanie -. Voyant que nos patients répondent bien à cette thérapie cellulaire innovante, tous nos efforts en valent la peine pour pouvoir leur donner plus de temps pour vivre et être avec leurs proches.« .

La thérapie CAR-T fait partie des immunothérapies dites géniques, puisque les lymphocytes T du patient sont prélevés, génétiquement modifiés en laboratoire, puis infusés au patient lui-même, où ils deviennent de véritables armes avec les cellules cancéreuses. L’ingénierie consiste à insérer un gène dans des cellules T pour produire le récepteur antigénique chimérique (CAR), une protéine qui permet à ces cellules, une fois infusées chez un même patient, de reconnaître les cellules malades et de les attaquer jusqu’à les détruire.

Le succès de cette thérapie, qui a déjà été approuvée pour certaines formes de cancer aux États-Unis et en Europe, est maintenant confirmé par la rémission de longue durée, ce qui suggère l’existence de deux phases distinctes dans la réponse au traitement cellulaire CAR-T. . : une première phase, caractérisée par l’action du CAR-T infusé, et une deuxième phase, caractérisée par une évolution des cellules CAR-T dans le temps, avec la prolifération d’une population de cellules CD4+, et par la persistance de remise.

Dans le cas des deux patients, Bill Ludwig et Doug Olson, qui à l’été 2010 luttaient contre la leucémie lymphoïde chronique sans que les thérapies standard n’aient plus d’effet, la thérapie CAR-T a conduit à la rémission du néoplasme la même année et à la rémission à long terme contrôlée par les lymphocytes T CD4+. « Dans les années suivantes – expliquer les auteurs de l’étude dans une note – ces cellules CD4 + ont continué à démontrer des caractéristiques d’élimination des cellules tumorales et une prolifération continue, qui sont une caractéristique de l’efficacité des cellules CAR-T contre le cancer : leur capacité intense à survivre et à prospérer dans le corps« .