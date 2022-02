Le rêve de Mark Zuckerberg de créer une crypto-monnaie mondiale a pris fin terriblement

À l’échelle mondiale, les restrictions imposées aux industries financières et aux géants de la technologie deviennent de plus en plus sévères. Même la Chine est prudente pour donner une liberté absolue aux géants de la technologie comme Tencent et Alibaba. Facebook abandonne son rêve d’avoir une crypto-monnaie mondiale en raison des menaces croissantes pour la sécurité nationale et le cyberespace.

Mark Zuckerberg a vendu la propriété intellectuelle et tous les actifs à un groupe spécialisé dans la crypto Silvergate pour 200 millions de dollars. La défaite dans la lutte contre la monnaie numérique pourrait mettre en évidence davantage de défauts de Facebook.

Coentreprise Libra

Facebook a lancé en juin 2019 son plan ambitieux de domination des institutions financières grâce à la monnaie numérique. Ils l’appelaient Libra, une monnaie numérique qui pouvait être achetée ou vendue en ligne. Zuckerberg s’est fixé le noble objectif de donner accès à toutes les institutions sous-bancarisées. Plus encore, cela a également permis aux clients d’utiliser la monnaie numérique pour leurs besoins.

Les deux années suivantes pour la Balance ont été des épreuves et des tribulations et ont rencontré des difficultés. Après un an et demi, avec le consentement d’un consortium mondial d’entreprises, le nom a changé pour Diem. Pourtant, dès le début, le gouvernement fédéral américain a suspecté les régularités et les politiques de données de Facebook.

Le manque de transparence sur la violation de données et l’implication de tiers ont fait des soupçons une certitude. Et puis le gouvernement fédéral a tenté de réduire le pouvoir de Facebook.

La pression du gouvernement fédéral, des législateurs et des régulateurs entrave le bon déroulement de la monnaie numérique. L’incompétence de l’association Diem, soutenue par Facebook, arrête à jamais le projet de crypto-monnaie. Puis, le 31 janvier, Diem Association a annoncé la dissolution des membres de l’équipe associés à Diem.

La principale cause de l’échec sur le front de la crypto-monnaie pour Facebook était la violation et l’abus des données personnelles. En satisfaisant les régulateurs et en gérant les données, Facebook aurait pu éviter ce terrible échec.

Déclarations des responsables de Facebook

La déclaration du PDG de la Diem Association, Stuart Levey, est nostalgique.

Silvergate peut utiliser la propriété intellectuelle et les actifs de l’association Diem pour créer un système de paiement stable et mondial. Des objectifs aussi nobles sont loin d’être atteints. Pourtant, la lutte est pure et nous pouvons voir nous-mêmes l’évolution des tendances des institutions financières mondiales.

Les déclarations et analyses des responsables de Facebook sont tristes mais ambitieuses et analytiques. David Marcus était le leader fondateur de la Balance et dévasté par la fermeture du Diem. Il a fait des remarques étonnantes sur l’échec de Diem.

Association des complications de la Balance

C’est le rêve des géants mondiaux de la technologie d’avoir une économie décentralisée renforcée par la blockchain. Tel était aussi l’objectif de Facebook. Facebook pensait qu’en créant une monnaie numérique, il pourrait donner accès à des portefeuilles numériques.

Dans tous ces objectifs ambitieux, Facebook a négligé les règles de protection des données et la cybersécurité de ses milliards d’utilisateurs. Mais ils ont pris quelques précautions pour rendre la Balance aussi sûre que possible. Ils ont soutenu la Balance à travers les monnaies fiduciaires telles que l’euro ou le dollar. Ce mélange avec la blockchain pourrait renforcer Libra. Mais le contraire s’est produit.

Facebook manquait du personnel et de l’expertise essentiels pour réguler la monnaie numérique. Ils ont confié cette responsabilité à une association Balance basée en Suisse.

L’association Libra comprend différentes sociétés, telles que Facebook, Lyft et Paypal. Pour avoir un certain contrôle sur Libra, Facebook a également créé un unité interne Calibra qui pourrait fabriquer les portefeuilles numériques. L’état technologique de Facebook était pitoyable. Pour intégrer tous ces défauts et ces inadéquations dans l’examen panoptique du gouvernement fédéral, des organes juridiques et des législateurs.

Remarques de la représentante Sylvia Garcia sur Facebook

La représentante Sylvia Garcia a exprimé l’opinion combinée de toutes les agences juridiques des États-Unis : « Nous devons faire passer le message haut et fort à [Facebook CEO and co-founder Mark] Zuckerberg qu’il n’est pas un pays à lui tout seul et qu’il ne peut pas toujours faire ce qu’il veut.

Cela a causé une énorme perte à Facebook et certains des principaux acteurs de la monnaie numérique se sont retirés du jeu. Tels que Visa, Mastercard et Paypal. L’examen minutieux s’est intensifié et la fluidité de la monnaie numérique est devenue difficile jour après jour.

Changement de nom et chute de la crypto-monnaie Diem

Facebook, les membres de la Libra Association et chaque chef d’équipe ont tenté de s’attaquer aux problèmes. Mais à leurs vains efforts, la perte était plus. Ils se sont engagés dans les audiences du Congrès et ont fait des promesses fermes de faire en sorte que les choses correspondent le mieux aux lois prescrites. Mais tous les efforts sont restés vains.

Lorsque Facebook a compris qu’il n’y avait aucun résultat à faire des efforts, il a changé le nom de la monnaie numérique. Il espérait que cela pourrait ramener du potentiel dans leur plan. Tout d’abord, ils ont changé le nom de l’unité de paiement Calibra en « Novi » puis de « Novi » à « Diem ». Quand ils ont changé le nom en Diem, les choses étaient déjà hors de contrôle et ils se sont soumis avant les accusations. Et puis abandonner leur rêve de construire une économie financière numérique mondiale

Verdict final

Facebook compte environ 2,89 milliards d’utilisateurs mensuels. Fournir un système financier mondial à chacun d’entre eux est une tâche assez difficile. Il s’est engagé sur ce terrain sans le moindre souci de la protection des données personnelles des consommateurs. Même les données sont restées exposées aux cyberattaques, aux cyberviolations et aux cybercrimes. Sans cyberespace sûr, le noble objectif de la crypto-monnaie mondiale est impossible

L’association Libra a fait des efforts avec les autres responsables, mais la violation de données et l’implication de tiers ont aggravé les choses. Le méta-projet en est encore à ses balbutiements et cette terrible défaite n’est pas de bon augure pour la prospérité de Facebook. Bien que Diem soit tombé et ait été rejeté par le gouvernement fédéral, il y a encore un faible espoir que ce projet puisse repousser. Les données sont le pouvoir et si Facebook peut accumuler suffisamment de données, il peut atteindre l’objectif d’avoir une crypto-monnaie mondiale.