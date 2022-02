Ce soir magnifique conjonction entre le croissant de Lune et Jupiter : comment voir le dernier soir « embrasser »

Après le coucher du soleil, le croissant de lune et la planète Jupiter danseront dans le ciel du sud-ouest : comment voir la spectaculaire conjonction astrale.

Jupiter et le croissant de lune. Crédit : NASA (Jupiter) / Andrea Centini (Lune)

Ce soir, nous pourrons admirer dans le ciel la première « valse céleste » de février, une spectaculaire conjonction astrale entre Jupiter – la plus grande planète du système solaire – et le mince croissant de lune. Il s’agit d’un événement particulièrement significatif puisque, comme l’indique l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), pendant plusieurs semaines, nous ne pourrons plus observer les conjonctions du soir entre la Lune et les planètes ; à partir de demain, en effet, ils ne se rencontreront pour un temps qu’à l’aube, après la fête des « câlins » qui a débuté l’été dernier. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le fascinant spectacle astronomique de ce soir.

La conjonction astrale entre le croissant de lune et la géante gazeuse Jupiter commencera vers 18h00, lorsque le ciel deviendra suffisamment sombre et permettra à la planète d’apparaître au firmament. La Lune, en fait, est déjà présente et visible, mais seulement avec une faucille extrêmement fine ; après tout, la phase de la Nouvelle Lune (ou nouvelle lune) vient d’être atteinte, à 06h46 hier mardi 1er février. Les deux objets célestes se rencontreront exactement au Sud-Ouest, au cœur de la constellation du Verseau. Jupiter sera situé un peu plus haut que la Lune, légèrement décalé de quelques degrés à droite du satellite. Le reconnaître sera assez simple : il s’agit en fait du quatrième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil, la Lune et la « planète de l’amour » Vénus. Elle aura donc une lumière assez forte par rapport à celle des étoiles environnantes. On se souvient aussi que les planètes ne brillent pas, du fait de leur proximité et du fait qu’elles n’émettent pas leur propre lumière (les étoiles la produisent par réactions nucléaires, les planètes du Système Solaire réfléchissent celle du Soleil).

Une conjonction astrale est également très agréable à l’œil nu, mais avant de regarder vers le ciel du sud-ouest, vous devez vous assurer que le Soleil s’est déjà couché (le coucher du soleil est prévu à 17h25, heure de Rome). La Lune et Jupiter seront en effet situés juste au-dessus de l’étoile, bas sur l’horizon, il ne faut donc absolument pas courir le risque de regarder directement le disque solaire (vous risquez de graves dommages à la vue et même la cécité). Lorsque l’étoile aura franchi la ligne d’horizon, il sera possible de commencer à « chasser » les deux protagonistes de la valse céleste. Ceux qui ont un télescope peuvent essayer de pointer directement vers Jupiter, non seulement pour admirer ses magnifiques et emblématiques bandes colorées, mais aussi les quatre satellites médicéens (Ganymède, Io, Europe et Callisto) qui ce soir seront visibles tous dans cet ordre, de « haut en bas ».