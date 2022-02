Mesurer la tension artérielle sur la Samsung Galaxy Watch4 : voici comment

ECG, pouls, stress, saturation en oxygène, composition corporelle – les montres connectées d’aujourd’hui génèrent une armada de données de santé auxquelles vous pouvez accéder à tout moment. Cependant, la « discipline suprême » est la fonction tension artérielle. Ceci est rendu possible par le capteur de photopléthysmogramme (PPG) des montres-bracelets Galaxy Watch de Samsung. Cependant, pour que vous puissiez lire ces informations, un calibrage est nécessaire. Et c’est un peu plus compliqué. Mais l’effort en vaut la peine – pour plus de détails sur votre corps.

Comment calibrer votre Galaxy Watch(4) pour la fonction tension artérielle

Mesurer la tension artérielle sur la Samsung Galaxy Watch nécessite deux aspects : une montre régulièrement configurée avec l’application Samsung Wearable et connectée à votre smartphone via Bluetooth, ainsi qu’un tensiomètre supplémentaire avec un brassard.

Calibrage de la Galaxy Watch 4 : Photo : Sven Wernicke

Après l’étalonnage, vous pouvez utiliser la fonction pendant près d’un mois. Ensuite, vous devez calibrer à nouveau la smartwatch.

C’est comme ça que ça marche :

Vérifie si la smartwatch dispose du dernier micrologiciel via l’application Samsung Wearable sous Paramètres de la montre -> Mise à jour logicielle pour la montre. Sélectionne la fonction de mesure de la pression artérielle sur la Galaxy Watch. Suivez les instructions et téléchargez l’application Samsung Health Monitor sur votre smartphone. Accorde les autorisations nécessaires à l’application Health Monitor sur le téléphone pour pouvoir synchroniser les données avec Samsung Health et la smartwatch. Configurez votre profil. Si vous y êtes invité, modifiez les paramètres de votre écran de verrouillage. Placez maintenant le tensiomètre sur le haut de votre bras de Portez quelque chose que vous ne portez PAS sur votre montre connectée à votre poignet. Démarre le processus d’étalonnage sur le smartphone dans l’application Samsung Health Monitor. Commencez à mesurer la pression artérielle sur le tensiomètre, suivez les instructions et saisissez les valeurs affichées sur le moniteur de votre smartphone. Répète le processus de mesure deux fois dès qu’indiqué.

Certes, tout cela est un peu plus complexe et demande du temps et de la patience, mais Samsung vous récompense avec une fonctionnalité qui a au moins donné de bons résultats lors de mes tests. Et au plus tard après le deuxième processus de mesure, la configuration fonctionne bien.

A quoi ça sert tout ça ? L’appariement d’un tensiomètre établit des points de référence que la montre utilise pour mesurer la tension artérielle. C’est aussi la principale raison pour laquelle le calibrage de la Galaxy Watch est nécessaire.

Mesurer la tension artérielle sur la Galaxy Watch4

Au quotidien, après avoir calibré votre Galaxy Watch(4), il est assez simple de mesurer rapidement votre tension artérielle :

Lors de la mesure, portez la smartwatch au même poignet que lors de l’étalonnage. Appelez la fonction sur votre Galaxy Watch ou démarrez le Samsung Health Monitor sur votre smartphone. Appuyez sur « Mesurer la pression artérielle » et suivez les instructions. Bougez votre bras le moins possible, restez immobile et ne parlez pas.

L’application fournit des informations et enregistre les mesures passées. (Capture d’écran)

C’est ainsi que vous gardez une trace. (Capture d’écran)

Quels tensiomètres conviennent pour calibrer une smartwatch ?

Tous les 28 jours, il est nécessaire de recalibrer la smartwatch. Cela garantit des résultats de mesure de la pression artérielle précis sur le long terme. Pour cette raison, il peut être intéressant d’acheter un tensiomètre classique. Après la mesure, vous saisissez manuellement les résultats dans la smartwatch.

Samsung recommande explicitement un tensiomètre avec un brassard pour le haut du bras. La raison est simple : les solutions au poignet ont tendance à être un peu moins précises et ne fournissent pas les résultats souhaités. Dans le même temps, le fabricant ne mentionne aucune exigence particulière pour les appareils de mesure, vous pouvez donc utiliser des solutions normales disponibles dans le commerce.

Les tensiomètres pour bras d’aujourd’hui ne coûtent pas très cher, comme le Medisana BU 535 pour environ 30 euros. Des alternatives plus chères avec des brassards faciles à attacher, comme le Beurer BM 51, sont proportionnellement plus chères.

Si vous craignez d’acheter un tel produit de santé juste pour calibrer votre smartwatch, cela peut valoir la peine de demander à une pharmacie en qui vous avez confiance ou même à votre médecin de famille.

Qu’est-ce que je vois ?

Après un étalonnage et une mesure réussis, votre Galaxy Watch vous montrera des données de pression artérielle typiques. Vous pouvez voir plus précisément :

Pression artérielle systolique (TA)

Pression artérielle diastolique (TA)

pouls (battement cardiaque)

Selon votre état de santé, vos maladies antérieures et votre âge, des valeurs différentes s’appliquent à vous que, par exemple, à votre partenaire. En conséquence, je ne peux pas vous dire quelles valeurs sont « bonnes » ou « mauvaises ». Votre médecin généraliste saura mieux ici.

Est-ce un bon ou un mauvais résultat ? Cela dépend de divers facteurs. (Photo: Sven Wernicke)

Dans tous les cas, le fait est que les valeurs ne remplacent en aucun cas un diagnostic complet. Il s’agit toujours d’orientation et d’informations pertinentes. Si vous vous sentez malade, seul un médecin vous aidera et non le résultat de la mesure sur votre smartwatch.

Quels modèles de Galaxy Watch offrent une mesure de la pression artérielle ?

Bien sûr, le modèle actuel de la Galaxy Watch, c’est-à-dire la Galaxy Watch4 avec tous les modèles et Wear OS, prend en charge la fonction de mesure de la pression artérielle via le capteur PPG. Mais les montres-bracelets Galaxy Watch plus anciennes avec le système d’exploitation Tizen ont également la fonction et peuvent être calibrées de manière identique.

Les anciens modèles de Galaxy Watch ont une interface différente mais une fonction identique. (Photo : Samsung)

Il y a:

Galaxy Watch4

Galaxy Watch3

Montre Galaxy Active2

Le Samsung Galaxy Fit, désormais obsolète, ne dispose pas du capteur nécessaire.

À quoi d’autre devriez-vous faire attention

Mesurer la tension artérielle avec la Smartwatch est une chose pratique. Cependant, vous devez noter :