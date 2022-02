La mise à jour de Windows 11 corrige enfin les ralentissements de stockage

Pourquoi c’est important : les premiers utilisateurs de Windows 11 se plaignent depuis des mois des ralentissements du disque dur et du SSD lors de l’utilisation du dernier système d’exploitation de Microsoft. Les mises à jour de décembre 2021 et janvier 2022 sont censées avoir abordé la question, mais les plaintes ont persisté. Il semble maintenant qu’une nouvelle mise à jour facultative ait finalement résolu le problème.

Sorti le 25 janvier, Windows 11 KB5008353 « résout un problème de régression des performances qui se produit lorsque vous activez le journal du numéro de séquence de mise à jour (USN) ». Selon Windows Latest, qui suit le problème depuis des mois, la mise à jour semble effectivement remédier au problème.

Un utilisateur du Feedback Hub a déclaré qu’en plus de son NVMe, son SSD SATA était également plus rapide. Windows 11 démarrait plus lentement que Windows 10, mais ce n’est plus le cas après la nouvelle mise à jour, a ajouté l’utilisateur.

Dans certains cas, les utilisateurs signalaient des ralentissements allant jusqu’à 55 % sur les vitesses d’écriture aléatoire des SSD. Les disques NVMe ont été les plus fréquemment touchés, bien que certains aient également rencontré des problèmes avec les SSD SATA standard.

Windows 11 KB5008353 résout également plus de trois douzaines d’autres bugs et problèmes, notamment l’amélioration de la fiabilité de l’installation d’applications sur les appareils ARM64, la résolution d’un problème pouvant entraîner la disparition des profils VPN et la résolution d’un problème pouvant affecter les performances de l’explorateur de fichiers lors de la navigation et de la sélection de fichiers. .

Si votre système fonctionne correctement, il est préférable d’attendre et de récupérer les correctifs lors du déploiement dans le cadre de la mise à jour du mardi 22 février.