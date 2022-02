L’astéroïde colossal Massalia de 135 kilomètres visible aux jumelles : comment et quand le voir

Le 5 février au soir, le gigantesque astéroïde de 135 kilomètres (20) Massalia sera visible avec des jumelles ou un petit télescope. Où le chercher dans le ciel.

Le samedi 5 février au soir, le gigantesque astéroïde (20) Massalia atteindra les conditions idéales pour être observé depuis la Terre, une opportunité incontournable pour tout passionné d’astronomie. La « pierre de l’espace », d’un diamètre estimé à environ 135 kilomètres, se trouvera en effet au périgée – le point le plus proche de notre planète sur son orbite – et en opposition au Soleil. Cette combinaison la rendra particulièrement brillante, permettant pour atteindre une magnitude (luminosité apparente) de 8,5 selon In The Sky.org et de 8,9 pour l’Unione Astrofili Italiani (UAI). La valeur n’est pas suffisante pour pouvoir admirer l’objet à l’oeil nu, cependant dans un ciel sombre sans pollution lumineuse une bonne jumelle ou un petit télescope amateur suffira. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet astéroïde fascinant et comment le voir.

L’astéroïde (20) Massalia a été découvert le 19 septembre 1852 par l’astronome et mathématicien des Abruzzes Annibale de Gasparis, alors qu’il scrutait le ciel depuis l’Observatoire astronomique de Capodimonte (Naples), dont il était le directeur. L’objet céleste a également été identifié indépendamment par l’astronome français Jean Chacornac, de l’observatoire de Marseille. Le nom « Massalia » dérive du nom grec de la ville française. Heureusement, son passage le 5 février sera absolument sûr, car il passera à plus d’une unité astronomique de la surface de la Terre (une UA est la distance qui sépare la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres). Si l’on considère que Chicxulub, l’astéroïde qui, il y a 66 millions d’années, a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires et 75% des espèces animales et végétales avait un diamètre de 10 à 14 kilomètres, l’apocalypse qui peut déclencher un « monstre » à 135 kilomètres c’est inimaginable. Comme mentionné, cependant, il n’y a rien à craindre, à part comment profiter du spectacle astronomique.

Le moment exact du périgée sera atteint par (20) Massalia en début d’après-midi italien, mais évidemment il faudra attendre le ciel nocturne pour localiser l’objet sur la voûte céleste. A partir de 19h30 nous devrons tourner notre regard vers l’Est, vers la constellation du Cancer, et regarder quelques degrés à gauche de l’étoile Acubens (en fait un triple système d’étoiles), la plus méridionale de la constellation. L’astéroïde apparaîtra comme un point lumineux voyageant rapidement à travers le firmament. La visibilité maximale sera atteinte vers minuit, lorsque Cancer sera entre le Sud-Est et l’Est.

Sur la plateforme Theskylive, il est possible d’identifier la position exacte de l’objet dans le ciel en fonction de sa position géographique, en entrant son nom, la date et l’heure à laquelle vous souhaitez tenter l’observation. Comme indiqué par l’UAI, l’astéroïde a une période de révolution de 3,73 ans et une période de rotation de 8,09 heures. Il ne reste plus qu’à attendre le soir du 5 février pour profiter du magnifique spectacle céleste.