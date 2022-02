Matrix Resurrections arrive sur les plateformes numériques : date, prix et comment regarder en ligne

Matrix Resurrections arrivera dans quelques jours sur différentes plateformes numériques via la location et l’achat. Après avoir traversé les salles en décembre dernier, le quatrième volet de la franchise avec Keanu Reeves peut être vu depuis la communauté d’origine le 5 février. Nous connaissons déjà les méthodes, les prix et les plates-formes confirmés.

Les résurrections matricielles.

Matrix Resurrections sur PVOD et PEST : prix et où regarder le film en ligne

Matrix Resurrections sera disponible à la location via Premium Video On Demand (PVOD) et à l’achat via Premium Electronic Sell-through (PEST) à partir du samedi 5 février.

Selon les informations de Warnermedia transmises au média, Matrix Resurrections sera disponible en PVOD pour un PVP de 12,99 euros et en PEST pour 16,99 euros. Ensuite, nous listons toutes les plateformes confirmées. Dans chacun d’eux, nous pouvons louer ou acheter le film:

Apple TV

Rakuten-TV

Amazon Prime Vidéo

jeu de Google

Vodafone

Movistar +

Télévision orange

Youtube

microsoft

Résurrections matricielles

Matrix Resurrections, distribution et équipe de production.

Lana Wachowski a été en charge de la réalisation du film, qui a un scénario de Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basé sur des personnages créés par les sœurs Wachowski. Grant Hill, James McTeigue et Lana Wachowski assument le rôle de producteurs, tandis que les producteurs exécutifs sont Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman et Bruce Berman.

Dans le casting, nous trouvons non seulement Keany Reeves et Carrie-Anne Moss en tant que Neo et Trinity, respectivement. Le film met en scène d’autres acteurs et actrices de renom tels que Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith, et Jada Pinkett Smith.

Vous pouvez lire notre critique de Matrix Resurrections ici. « Le film n’aura pas tout à fait l’impact du premier, puisqu’il a perdu l’effet de surprise qu’il provoquait en son temps, mais c’est une bonne continuation pour un univers Matrix qui a dérivé dans ses deux autres suites », conclut-on.

