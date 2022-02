Les nouveaux outils de TikTok pour contrer l’antisémitisme

« Nous condamnons l’antisémitisme sous toutes ses formes et utilisons une combinaison d’équipes de technologie et de modération pour supprimer le contenu et les comptes antisémites de notre plateforme », déclare TikTok via le blog officiel.

TikTok a annoncé l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre l’antisémitisme et la désinformation sur l’Holocauste. Cette initiative voit la collaboration du Congrès juif mondial (WJC) et de l’UNESCO, l’organisation des Nations Unies dédiée à l’éducation, à la science et à la culture. « Nous condamnons l’antisémitisme sous toutes ses formes et utilisons une combinaison d’équipes de technologie et de modération pour supprimer les contenus et comptes antisémites de notre plateforme, y compris la négation de l’Holocauste ou toute autre forme de discours de haine ciblant la communauté juive. », a écrit TikTok. dans un article de blog officiel.

Les utilisateurs remarqueront l’ajout d’une bannière qui mène au site Web AboutHolocaust.org, qui recueille toutes les informations officielles liées à l’Holocauste pour une divulgation appropriée. La bannière apparaîtra en haut des résultats de recherche de TikTok chaque fois que quelqu’un recherchera « victimes de l’Holocauste », « survivants de l’Holocauste » ou d’autres termes liés au génocide juif. De plus, en appuyant sur les hashtags #HolocaustSurvivor et #HolocaustRemembrance, vous pouvez accéder au site AboutHolocaust.org. Enfin, TikTok a annoncé qu’il ajoutera une bannière permanente au bas des vidéos utilisant des hashtags liés à l’Holocauste dans les mois à venir.

« TikTok nous permet d’atteindre de nouveaux publics, dont certains peuvent ne pas être conscients des horreurs de l’Holocauste et donc potentiellement sensibles à la désinformation », a déclaré le président du WJC, Ronald S. Lauder. « Nous nous félicitons de la plate-forme pour prendre ses responsabilités et utiliser sa portée pour arrêter la propagation de l’antisémitisme et de la négation de l’Holocauste », conclut-il.

Un challenge difficile pour le célèbre réseau social. Les épisodes de racisme et de mauvaises informations sont encore fréquents sur la plateforme, comme en témoigne l’affaire récente des tiktokers no-vax qui se comparaient à des déportés en camps de concentration. Pourtant, de plus en plus de personnalités en profitent pour faire des révélations correctes en exploitant la popularité du réseau social chinois. Au sujet de l’Holocauste, il convient de citer Lily Ebert, 98 ans, rescapée du génocide perpétré par les nazis.