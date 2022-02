A découvert un nouvel astéroïde qui partage l’orbite de la Terre

Ceci est confirmé par les données de trois télescopes, le Lover Discovery en Arizona, le SOAR situé au Chili et la station terrestre optique de l’Agence spatiale européenne à Tenerife, dans les îles Canaries.

La Terre partage son orbite autour du Soleil avec un deuxième astéroïde, appelé 2020 XL5, une roche spatiale qui oscille autour du point de Lagrange Soleil-Terre L4, l’un des deux points de stabilité situés à environ 60 degrés devant notre planète. C’est ce que confirme une équipe internationale d’astronomes qui l’ont définitivement identifié en analysant les données de trois télescopes, le Lover Discovery en Arizona, le Southern Astrophysical Research (SOAR) situé au Chili et la station terrestre optique de l’Agence spatiale européenne en Tenerife, dans les îles Canaries.

2020 XL5, initialement observé en décembre 2020 grâce au Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS1) situé à Hawaï, est le deuxième astéroïde à avoir été identifié sur l’orbite terrestre après 2010 TK7, le premier découvert en octobre 2010, à nouveau au point L4. Par rapport à 2010 TK7, qui a un diamètre d’environ 300 mètres, les nouvelles observations ont révélé que 2020 XL5 a un diamètre de 1 180 mètres, ce qui en fait le plus grand astéroïde « troyen » sur Terre – c’est le nom par lequel les corps célestes sont définis , principalement des astéroïdes, qui partagent leur orbite avec des planètes ou des satellites beaucoup plus grands.

Données SOAR, publiées le Communication Nature ils ont également permis de réaliser une première analyse photométrique, indiquant que 2020 XL5 est probablement un astéroïde de type C, donc de type carboné, la variété la plus courante (environ 75%) des astéroïdes connus jusqu’à présent dans le Système solaire mais aussi le plus difficile à observer. Ce type d’astéroïde est en fait très sombre (il ne réfléchit que 3 à 4 % de la lumière solaire) et est l’un des plus anciens objets tournant autour du Soleil, avec une composition similaire à celle du Soleil lui-même. Cela fait des astéroïdes de type C une cible intéressante pour étudier le système solaire et la formation des planètes, ainsi qu’un élément qui pourrait nous montrer comment et où chercher d’autres astéroïdes troyens sur Terre.

En plus de la difficulté à les identifier, il y a aussi un problème de stabilité, car les objets qui orbitent près du point de Lagrange L4 (ainsi que L5) peuvent ne pas y rester longtemps. Les chercheurs estiment que 2020 XL5 sera un astéroïde troyen sur Terre pendant environ 4 000 ans, après quoi les interactions gravitationnelles l’éjecteront de son orbite actuelle. En comparaison, le plus petit TK7 2010 devrait rester en orbite terrestre pendant au moins 15 000 ans.