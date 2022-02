Le nouveau MP600 Pro LPX M.2 de Corsair est un SSD compatible PS5 avec jusqu’à 4 To de stockage

Dans le contexte : L’unité de stockage par défaut de la PlayStation est quelque peu limitée. Bien que le disque dispose de 825 Go, seuls 670 Go environ sont disponibles. Étant donné que certains jeux peuvent occuper plus de 100 Go de stockage, ce n’est pas beaucoup. De nouveaux SSD M.2 compatibles PS5 ont frappé le marché à gauche et à droite. Il existe plusieurs options abordables, et Corsair vient de sauter dans la mêlée avec le SSD MP600 Pro LPX.

Comme de nombreux autres fournisseurs de SSD, Corsair a lancé un SSD compatible PS5 pour augmenter la capacité de stockage de la console. Disponible avec 500 Go, 1 To, 2 To et même un énorme 4 To, le nouveau SSD PCIe 4.0 M.2 de Corsair dispose d’un dissipateur thermique intégré compact conçu pour s’adapter à l’intérieur de la PS5 qui devrait offrir une capacité de refroidissement suffisante pour éviter l’étranglement thermique.

Pour être compatible avec la PlayStation 5, un SSD doit répondre à des exigences spécifiques. Ceux-ci incluent une interface PCIe 4.0 M.2 NVMe (clé M), une vitesse de lecture séquentielle minimale de 5 500 Mo/s et une capacité de stockage comprise entre 250 Go et 4 To. De plus, les entreprises doivent également considérer que seuls les facteurs de forme SSD 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 sont compatibles, et l’épaisseur du SSD ne doit pas dépasser 11,25 mm.

Ces exigences sont toutes satisfaites par le nouveau SSD basé sur NAND Corsair 3D TLC, qui offre des vitesses de lecture séquentielle de 7 100 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle de 6 800 Mo/s. En outre, il utilise également le cache Dynamic SLC NAND pour améliorer les performances soutenues et améliorer la durabilité du disque.

Bien que le SSD soit destiné à une utilisation PS5, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l’installer sur un PC. Tout ce dont vous avez besoin est un emplacement M.2 libre sur la carte mère, et vous êtes prêt. Peu importe qu’il s’agisse de PCIe 4.0 ou de PCIe 3.0, car la rétrocompatibilité garantit que le SSD fonctionne dans les deux. Cependant, les performances varient en fonction de l’interface PCIe que vous utilisez.

Le SSD Corsair MP600 Pro LPX est désormais disponible avec 500 Go pour 99,99 $, tandis que le modèle 1 To vous coûte 169,99 $. Le modèle 2 To coûte 339,99 $ et la variante 4 To est de loin la plus chère, coûtant 784,99 $. Tous les modèles ont une garantie de cinq ans.