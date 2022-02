Limited Run Games ouvre une boutique de jeux physiques sur le thème rétro

Avis de la rédaction : Limited Run Games, un distributeur américain de jeux vidéo spécialisé dans la sortie de jeux numériques sous forme physique, ouvre son tout premier magasin de détail physique. Cela peut sembler une proposition risquée à l’ère de la distribution numérique et de la pandémie, mais la nostalgie est une sacrée drogue.

PDG à tirage limité Josh Fairhurst a déclaré dans une interview à JeuxServer que depuis son ouverture en ligne en 2015, ils rêvaient de s’essayer à un magasin physique. « Là [are] il reste certainement des magasins, mais cela n’a rien à voir avec les jours de gloire d’avoir un Babbage’s, Software Etc, FuncoLand et Electronics Boutique dans chaque ville », a ajouté Fairhurst.

Le magasin devrait ouvrir en avril à Cary, en Caroline du Nord, dans le centre commercial MacGregor Village. Il s’inspire des vidéothèques et des grands magasins des années 80 et 90, avec environ 75% des produits proposés provenant directement de Limited Run. Les 25% restants du stock seront constitués de jeux, de bandes sonores en vinyle, de cartes à collectionner, de livres et de marchandises d’autres éditeurs et distributeurs.

Fairhurst a déclaré à JeuxServer que l’ouverture du magasin avait pris plus de temps que prévu, ils ont donc organisé un événement sur le parking l’été dernier. Plus de 1 000 personnes se sont présentées pour soutenir le magasin, donnant à Fairhurst l’assurance que le magasin sera un succès une fois ouvert.

Si la boutique s’avérait être un succès, Fairhurst a déclaré qu’il aimerait éventuellement avoir une présence sur la côte ouest – de préférence dans le quartier des bars. Au-delà de cela, une expansion internationale avec une implantation en Europe et au Japon serait également intéressante.