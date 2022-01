Le Nouvel An chinois arrive sur Instagram : voici les nouveaux stickers et les nouveaux filtres pour les stories

Pour le Nouvel An chinois 2022, l’animal désigné est le tigre d’eau. C’est ce qui explique les nouveaux stickers Instagram, créés pour l’occasion par l’illustratrice et plasticienne Ophelia Pang.

Ces dernières heures, Instagram a accueilli trois stickers inédits représentant un tigre. Deux d’entre eux portent également l’inscription « 2o22 ». Il s’agit d’un nouvel ajout dédié au Nouvel An lunaire, mieux connu sous le nom de Nouvel An chinois. L’événement commence aujourd’hui et se terminera le 14 février avec la Fête des Lanternes. Comme vous le savez à cette occasion, chaque Nouvel An prend pour symbole l’un des 12 animaux qui composent l’horoscope chinois – la souris, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Ce n’est pas tout : en plus de l’animal, un élément naturel est également choisi parmi le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. Pour 2022, l’animal désigné est le tigre d’eau. Dans la culture chinoise, le félin majestueux représente des valeurs telles que le courage, la détermination, l’entêtement, la passion et la confiance, tandis que l’eau symbolise la sensibilité profonde, l’objectivité et l’ouverture d’esprit. La prochaine année du tigre d’eau sera 2082.

C’est ce qui explique les nouveaux stickers Instagram, créés pour l’occasion par l’illustratrice et plasticienne Ophelia Pang, qui réside à Hong Kong. En plus des trois contenus dédiés au tigre, le réseau social de l’écosystème Meta/Facebook accueille également de nouveaux filtres sur le thème du Nouvel An chinois. Recherchez simplement « Nouvel An lunaire ». Enfin, pour partager les contenus liés à la fête, il y a le hashtag officiel #MyLNY2022. Un moyen entièrement numérique pour permettre aux utilisateurs de célébrer le Nouvel An chinois en histoires.

Au-delà de ces actualités immédiates, Instagram travaille sur des changements importants. Il s’agit notamment d’abonnements payants, actuellement uniquement en phase de test aux États-Unis, grâce à l’accord avec certains influenceurs sportifs, dont le basketteur des Oregon Ducks, Sedona Prince, et le gymnaste olympique Jordan Chiles. Instagram n’est pas la seule plateforme sociale à se concentrer sur les abonnements payants à l’avenir : il y a aussi OnlyFans et TikTok. Dans le cas d’Instagram, les abonnés sont connus pour recevoir du contenu exclusif.

Produire les nouveaux vaccins en 100 jours peut sauver de nombreuses vies