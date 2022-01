La cocaïne était un « ingrédient » secret dans la première greffe de cœur de porc chez un homme

La première greffe d’un cœur de porc à un homme a été rendue possible grâce à une solution contenant de la cocaïne. Voici ce qu’il a fait.

Crédit : École de médecine de l’Université du Maryland

Ces derniers jours, un homme de 57 ans a reçu la première greffe au monde avec un cœur de porc génétiquement modifié. L’opération parfaitement réussie a été réalisée par des chirurgiens de l’Université du Maryland au Baltimore Medical Center, coordonnés par le professeur Bartley Griffith. Pour le moment, c’était la seule option viable pour David Bennett, souffrant d’une maladie cardiaque en phase terminale et maintenu en vie par une machine. L’opération a représenté un véritable jalon pour la médecine, non seulement pour le jalon extraordinaire franchi par la xénotransplantation (la transplantation d’organes d’une espèce à une autre), mais aussi parce qu’elle a jeté les bases de l’élimination des très longues listes d’attente, de ceux qui attendent pour un organe convenable d’un donneur décédé. Or, on a découvert que derrière cette opération historique une substance narcotique jouait un rôle fondamental : la cocaïne.

Pour dire à Vice.com c’était le Dr Muhammad Mohiuddin, professeur de chirurgie, directeur du programme de xénotransplantation de l’université américaine et l’un des principaux acteurs de la chirurgie sur l’homme de 57 ans originaire de Baltimore. Mais qu’est-ce que la cocaïne a à voir avec tout cela ? La substance était simplement l’un des principaux ingrédients de la solution capable de maintenir le cœur du porc en vie, bien plus longtemps que ceux traditionnellement utilisés pour le traitement des organes. Développée par la société de biotechnologie suédoise XVIVO, en plus de la cocaïne, la solution contient également une douzaine d’hormones, dont le cortisol et l’adrénaline. C’est une sorte d’« élixir de longue vie » pour les organes, capable d’augmenter la conservation jusqu’à 24 heures pendant le seul transport. Cela permet le transfert d’organes même dans des endroits très éloignés de l’endroit où ils ont été explantés, brisant l’une des grandes limites des greffes : la logistique.

Bien sûr, la cocaïne n’est pas une substance comme les autres, c’est pourquoi la solution a été rigoureusement examinée par la Drug Enforcement Agency (DEA) – l’agence fédérale antidrogue du ministère de la Justice des États-Unis – avant de recevoir les autorisations nécessaires. L’un des principaux avantages de cette solution observés par le professeur Mohiuddin et ses collègues était la prévention de l’insuffisance cardiaque, qui au bout d’un certain temps survenait chez d’autres. « Lorsque nous n’utilisions pas cette solution, nous rencontrions des problèmes dans les 48 heures. Mais lorsque nous avons commencé à l’utiliser et à instiller cette solution dans le cœur, le cœur s’est bien conservé et a commencé à battre très bien », a déclaré le scientifique à Vice.com. Les raisons scientifiques de l’efficacité de la cocaïne et des autres excipients présents dans la solution suédoise ne sont pas claires, mais elle fait largement son travail. Selon les interprètes de la greffe, si elle est largement autorisée et ne se limite pas à des approbations pour des utilisations expérimentales comme dans le cas de la xénogreffe de M. Bennett, elle permettra également le transfert d’organes d’autres États et augmentera les chances de survie des patients en attente de une opération. .