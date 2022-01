De nouvelles images du jeu Star Wars 1313 montrent un gameplay Boba Fett de style Uncharted

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cela fait presque huit ans que Star Wars 1313 a été annulé, mais un nouveau gameplay a été publié montrant un personnage qui attire beaucoup l’attention en ce moment grâce à son émission Disney+ : Boba Fett.

Les images ont été téléchargées sur YouTube par la chaîne d’archives de Battlefront 3 The Vault pour célébrer le sixième anniversaire du projet Vault. Star Wars 1313 s’est vanté des talents d’Amy Hennig, scénariste en chef et directrice créative de la série Uncharted – plusieurs sections de l’action-aventure à la troisième personne ressemblent aux jeux classiques de Naughty Dog.

Star Wars 1313 était encore en début de développement, donc une grande partie de ce que nous voyons dans les images du prototype est un peu approximative avec quelques textures manquantes, mais cela est très prometteur. IGN écrit que cela aurait eu lieu entre la trilogie de films préquelle et la trilogie originale, les joueurs prenant le contrôle d’un chasseur de primes sans nom qui est tué par Fett au début du jeu, laissant les joueurs contrôler le célèbre évadé de Sarlacc.

Star Wars 1313 a été annoncé avec beaucoup d’enthousiasme il y a près de dix ans à l’E3 2012. Malheureusement, Disney a fermé LucasArts un an plus tard, cinq mois après avoir acquis le studio dans le cadre de son achat de 4,05 milliards de dollars de Lucasfilm. Cela a conduit à des licenciements massifs et à l’annulation de plusieurs projets, dont Star Wars: First Assault et Star Wars 1313. Disney a déclaré que LucasArts servirait mieux l’entreprise en licenciant des propriétés au lieu de les développer en interne.

Pour ceux qui ont soif d’un nouveau jeu Star Wars, la filiale Respawn Entertainment d’EA responsable de Titanfall et Apex Legends travaillerait sur trois d’entre eux : un nouveau titre Jedi (peut-être une suite de Fallen Order), un jeu de tir à la première personne et une stratégie. Jeu.