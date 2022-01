Un militant allemand a découvert l’existence d’une agence secrète grâce à l’AirTag d’Apple

L’histoire intrigue les médias du monde entier, pas seulement les Allemands. Même la page Wikipédia consacrée au Bundesservice Telekommunikation cite l’enquête de Lilith Wittmann.

La jeune Lilith Wittmann, militante politique allemande et experte en cybersécurité et piratage, a pu découvrir l’existence d’une agence secrète de renseignement grâce à l’AirTag d’Apple. C’est un appareil pour ceux qui ont « l’habitude de perdre des choses », souligne le site officiel. Normalement, il s’attache aux clés de voiture, au portefeuille et à tous ces objets faciles à perdre. Ce faisant, il est possible de connaître sur l’application Où est, présente sur chaque appareil de la pomme, la position en temps réel des objets mentionnés ci-dessus. Wittmann a cependant fait un usage alternatif de l’appareil d’Apple, dans le but de démontrer que derrière un service fédéral allemand de télécommunications, le méconnu Bundesservice Telekommunikation, se cache en réalité une agence secrète appelée l’Office fédéral de protection de la Constitution. .

Avant de recourir à l’AirTag, la militante a longuement effectué des recherches en ligne, des vérifications d’adresses IP, des appels à des fonctionnaires et des inspections de certains bâtiments pour voir ses soupçons confirmés. En effet, certains numéros de téléphone, après les premières comparaisons, sont devenus introuvables. De plus, toutes les personnes interrogées par Wittmann ont complètement nié l’existence d’une éventuelle agence de renseignement. D’où l’idée d’utiliser l’appareil Apple à l’intérieur d’un colis pour connaître l’emplacement réel des bureaux du fictif Bundesservice Telekommunikation. Le suivi via l’application Where’s a montré que le colis avait d’abord été livré dans un centre de tri à Berlin, puis dans un centre de tri à Cologne, où il a finalement atteint l’Office de protection de la Constitution. Une implication qui a poussé Wittmann à entreprendre une nouvelle phase de recherche pour arriver au démasquage définitif de l’agence de renseignement.