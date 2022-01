Le changement climatique crée des « rivières dans le ciel »: ce qu’elles sont et quels sont les risques

Selon une nouvelle étude, le changement climatique va intensifier le phénomène des « fleuves atmosphériques », capables de déclencher des précipitations sans précédent.

Rivière atmosphérique. Crédit : NASA

Quand on pense au changement climatique, les premières images qui viennent à l’esprit sont associées aux températures extrêmes déclenchées par les canicules, les sécheresses et les incendies, autant d’événements qui évoquent en quelque sorte le concept de réchauffement climatique. Cependant, le changement climatique est également un catalyseur de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les tornades, les tempêtes de grêle, les gelées et les inondations. Cette dernière peut être déclenchée par un phénomène particulier appelé « rivière atmosphérique », un couloir étroit de vapeur d’eau concentrée qui coule au cœur de l’atmosphère. Selon les résultats d’une nouvelle étude, le changement climatique va augmenter la fréquence et l’intensité de ces « rivières dans le ciel » en Asie de l’Est, déclenchant des précipitations de plus en plus extrêmes et catastrophiques.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais de l’Université de Tsukuba, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de recherche météorologique – Agence météorologique du Japon et du Département des sciences de la Terre, de l’environnement et de la mer de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis) . Les scientifiques, coordonnés par le professeur Yoichi Kamae, professeur à la Faculté des sciences de la vie et de l’environnement de l’université japonaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir développé des modèles climatiques relatifs à la circulation atmosphérique globale et des simulations mathématiques. « Nous avons comparé des simulations basées sur des données météorologiques historiques de 1951 à 2010 avec des simulations futures basées sur l’année 2090, dans un scénario climatique avec un réchauffement de 4 degrés Celsius de la température moyenne mondiale de l’air en surface », a déclaré le professeur Kamae dans un communiqué de presse. Les scientifiques ont pris comme référence l’un des pires scénarios de changement climatique, avec un bon 4°C supérieur à la température moyenne de l’ère préindustrielle.

Des modèles informatiques, il est ressorti que les vagues de chaleur entraîneront une augmentation significative des concentrations de vapeur d’eau dans l’atmosphère, avec des événements de précipitations « sans précédent et records » dus précisément à l’effet des rivières atmosphériques. Ces phénomènes sont généralement liés aux cyclones extratropicaux qui se forment sur les océans et collectent la vapeur d’eau des régions les plus chaudes pour ensuite la restituer sous forme de précipitations dans les régions les plus froides. Lorsque ces longs serpentins de vapeur s’écrasent contre des barrières physiques – telles que les pentes de grandes montagnes – ils peuvent libérer une énorme quantité d’eau en un rien de temps, capable de causer des dommages importants aux infrastructures et aux populations. Au cours de la dernière décennie, les rivières atmosphériques ont fait de nombreuses victimes en Asie. Selon le modèle développé par les scientifiques, les versants sud-ouest des Alpes japonaises seront particulièrement touchés en raison du changement climatique, mais des événements importants se produiront également en Corée, à Taïwan et dans le nord-est de la Chine.

Les chercheurs se sont concentrés sur les régions asiatiques en raison de limitations de calcul, comme spécifié dans le communiqué de presse, mais ces résultats peuvent également être appliqués à certaines régions européennes et américaines. « Nos résultats sont également probablement applicables à d’autres régions de latitude moyenne où les interactions entre les rivières atmosphériques et les montagnes escarpées jouent un rôle important dans les précipitations, comme dans l’ouest de l’Amérique du Nord et en Europe. Ces régions peuvent également connaître des événements de précipitations extrêmes plus fréquents et plus intenses à mesure que le climat se réchauffe », a conclu le professeur Kamae. Les détails de la recherche « Les rivières atmosphériques apportent des événements de précipitations extrêmes plus fréquents et plus intenses sur l’Asie de l’Est sous le réchauffement climatique » ont été publiés dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.