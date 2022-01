Regarder trop la télévision augmente considérablement le risque de développer des caillots sanguins

Regarder la télévision plus de quatre heures par jour (quotidiennement) augmente de 35 % le risque de formation de caillots sanguins dans les veines.

Regarder la télévision pendant de nombreuses heures augmente considérablement les risques de formation de caillots sanguins (thrombus) dans les veines, une affection appelée thromboembolie veineuse (TEV) qui entraîne deux affections : la thrombose veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP). Ce risque est indépendant de l’âge, du sexe, de l’indice de masse corporelle (IMC) et même de l’activité physique, il serait également catalysé par la consommation de malbouffe qui accompagne souvent les « marathons » derrière les films et épisodes de séries télévisées. La recommandation des experts est donc de se lever et de se déplacer après un certain temps, sans rester immobile pendant des heures. Il est également conseillé de ne pas manger de collations malsaines.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du National Institute for Health Research Bristol Biomedical Research Center de l’Université de Bristol a déterminé que le soi-disant « binge-watching » augmente le risque de caillots sanguins au Royaume-Uni, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Royaume-Uni. le département de médecine de l’hôpital universitaire du Ghana et le département de médecine du district sanitaire de Finlande centrale de Jyväskylä. Les chercheurs, dirigés par le professeur Setore K. Kunutsor, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une revue systématique et une méta-analyse des données de trois études impliquant plus de 130 000 participants. Ils étaient tous âgés de 40 ans ou plus et n’avaient aucun diagnostic antérieur de thromboembolie veineuse.

Les scientifiques ont divisé les participants en deux groupes principaux : les téléspectateurs assidus, c’est-à-dire qui regardaient au moins quatre heures de télévision par jour, et les téléspectateurs sporadiques/jamais, qui passaient au maximum 2,5 heures par jour devant l’écran de télévision. Au cours de la période de suivi, qui a duré d’environ 5 à un peu moins de 20 ans, 964 participants ont développé une thrombose veineuse profonde (TVP) ou une embolie pulmonaire (EP), les deux « branches » de la thromboembolie veineuse (TEV). La première affection est caractérisée par l’obstruction totale ou partielle d’une ou plusieurs veines profondes des membres, de l’abdomen ou du bassin (rarement dans les bras) ; la seconde est l’occlusion des artères pulmonaires causée par des caillots sanguins provenant d’autres régions du corps, principalement des grosses veines des jambes ou du bassin. En analysant l’incidence de la TEV dans les deux groupes, le professeur Kunutsor et ses collègues ont déterminé que ceux qui regardaient trop la télévision avaient un risque 35 % plus élevé de développer la maladie.

« Les résultats indiquent que, quels que soient votre activité physique, votre IMC, votre âge et votre sexe, regarder de nombreuses heures la télévision est une activité à risque lorsqu’il s’agit de développer des caillots sanguins », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué. communiqué de presse. Les experts soulignent qu’il s’agissait d’études observationnelles, il n’y a donc pas de relation de cause à effet entre le fait de regarder l’écran de télévision (ou d’ordinateur) et le développement de thrombus. Or, « l’écoute prolongée de la télévision implique une immobilisation qui est un facteur de risque de TEV », explique le professeur Kunutsor. « C’est pourquoi les gens sont encouragés à se déplacer après une intervention chirurgicale ou lors d’un vol long-courrier. De plus, lorsque vous êtes assis dans une position à l’étroit pendant de longues périodes, le sang s’accumule dans les extrémités au lieu de circuler, ce qui peut provoquer des caillots sanguins. Enfin, les binge-watchers ont tendance à manger des collations malsaines qui peuvent conduire à l’obésité et à l’hypertension, deux facteurs qui augmentent la probabilité de caillots sanguins », a commenté le scientifique.

La recommandation des experts est donc de limiter le temps que nous passons à la télévision. Si en revanche on est obligé de regarder un écran de nombreuses heures (par exemple pour le travail), le conseil est de se lever et de marcher de temps en temps pour maintenir la circulation active. Les détails de la recherche « Télévision et thromboembolie veineuse : une revue systématique et une méta-analyse » ont été publiés dans le European Journal of Preventive Cardiology.