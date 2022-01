The Legend of Zelda: Majora’s Mask arrive sur Nintendo Switch Online en février

Avis de l’éditeur : Nintendo apporte un autre classique de la Nintendo 64, The Legend of Zelda : Majora’s Mask, à son pack d’extension Switch Online en février. Lent mais régulier remporte la course, ou du moins cela semble être la stratégie de Nintendo avec son offre d’abonnement premium.

Majora’s Mask est arrivé en 2000 en tant que sixième jeu de la série principale Zelda. C’était le deuxième titre à utiliser des graphismes 3D après The Legend of Zelda : Ocarina of Time, un jeu brillant qui a réussi à se vendre à 2,5 millions d’exemplaires au cours des 39 derniers jours de 1998.

Sauvez Termina avant qu’elle ne connaisse un terrible destin ! La légende de #Zelda: Majora’s Mask arrive #NintendoSwitch pour #NintendoSwitchOnline + Membres du pack d’extension en février ! #Nintendo64 pic.twitter.com/WN2Q0Wqc8Q – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 21 janvier 2022

Nintendo a lancé son pack d’extension Switch Online en octobre avec une petite collection de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis. Nintendo a depuis ajouté plus de titres au mix, mais ils sont arrivés à un rythme très lent – ​​souvent un seul à la fois.

Paper Mario a été annoncé par lui-même, tout comme Banjo-Kazooie. Nintendo a ajouté cinq jeux Genesis au service d’un seul coup, donc je suppose que c’est un progrès. Nous savons également que d’autres jeux arrivent, dont F-Zero X et Kirby 64 : The Crystal Shards, mais aucune date de lancement n’a encore été partagée.

Quels autres titres aimeriez-vous voir Nintendo ajouter à partir de la bibliothèque Genesis et N64 ? GoldenEye 007 est probablement un vœu pieux. Wave Race 64, quelqu’un? Que diriez-vous de Blast Corps ou de Pilotwings 64 ?