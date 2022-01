Les benchmarks divulgués montrent que le GPU Intel Arc Alchemist fonctionne comme un 3070Ti

Quelque chose à attendre avec impatience: depuis un certain temps maintenant, des rumeurs ont établi les performances d’au moins un des prochains GPU de bureau discrets d’Intel à peu près au niveau du RTX 3070 ou 3070Ti de Nvidia. La dernière référence divulguée pour ce qui semble être le GPU Intel haut de gamme apporte un soutien supplémentaire à ces rumeurs.

Cette semaine, une référence pour une carte graphique Intel est apparue sur Sisoftware, et elle semble se comparer favorablement à la 3070Ti de Nvidia. Le site marque la carte en termes de statistiques telles que la vitesse d’horloge, le calcul GP (à plusieurs niveaux de précision) et l’efficacité.

La référence ne nomme pas la carte Intel (répertorie uniquement le pilote), mais il s’agit sans aucun doute de la rumeur Intel Xe HPG 512 EU haut de gamme basée sur ses statistiques. Il est démontré qu’il a 4096 ALU, 512 EU et, curieusement, 12,8 Go de VRAM. Des rumeurs antérieures donnaient au Xe HPG 512 EU 16 Go de RAM (ci-dessus).

Le GPU de ce test a une vitesse d’horloge de 2,1 GHz, mais nous ne savons pas s’il s’agit d’une horloge de base ou de boost. Dans les deux cas, il bat l’horloge à 1,8 GHz d’un 3070Ti dans le même benchmark (ci-dessous).

Le 3070Ti gagne en calcul GP à flotteur unique à 25 810,54 mégapixels par seconde contre 20 888,29 pour la carte Intel. Cependant, Intel bat le 3070Ti en half-float à 35 093,25 contre 35 072,61 Mpix/s, en double float à 1 000,31 contre 571,93 Mpix/s et en quad-float à 109,46 Mpix/s contre 21,62 Mpix/s.

Le 3070Ti gagne légèrement dans la statistique d’efficacité de vitesse globale de Sisoftware, mais le GPU Intel se classe légèrement plus haut parmi les GPU dans l’ensemble (les deux sont dans le 99e centile). Pourtant, nous ne saurons probablement pas comment les GPU Arc Alchemist s’empilent jusqu’à ce qu’ils soient dans la nature et que des repères de jeu précis apparaissent.

Des rumeurs antérieures positionnaient un autre modèle Intel de milieu de gamme comme un concurrent du RTX 3060 et un modèle bas de gamme contre le GTX 1650, mais avec le ray tracing et le concurrent DLSS d’Intel XeSS, qui manque au 1650. Ils sont censés être lancés en mars.