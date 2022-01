Marsili n’est pas le volcan des Tonga, l’expert : « Explosion improbable en mer Tyrrhénienne »

Le Dr Lucia Pappalardo de l’INGV explique les différences entre le volcan qui a explosé aux Tonga et Marsili, le plus connu des volcans sous-marins de la mer Tyrrhénienne.

Le samedi 15 janvier 2022, le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai situé dans le Royaume des Tonga – un État insulaire du Pacifique – a explosé avec une violence sans précédent, libérant une énergie de 5 mégatonnes, comparable à celle de 500 bombes nucléaires dans Hiroshima. L’événement catastrophique – qui a littéralement anéanti l’île volcanique du même nom – a généré des tsunamis, des bangs soniques ressentis à des milliers de kilomètres et des ondes gravitationnelles atmosphériques détectées jusqu’à l’ionosphère. C’est un événement soudain et inattendu qui a ravivé les projecteurs sur les risques posés par ces géants submergés, dont beaucoup sont également présents dans les bassins italiens. Le Marsili, situé au cœur du sud de la mer Tyrrhénienne, a à plusieurs reprises sauté aux honneurs de l’actualité nationale pour son activité et son instabilité, bien que souvent en compagnie de tonalités alarmistes inappropriées. Pour mieux comprendre les risques potentiels et les similitudes avec le volcan qui a explosé dans l’archipel des Tonga, nous avons contacté le Dr Lucia Pappalardo, première chercheuse de l’Observatoire du Vésuve – section de Naples de l’INGV (Institut national de géophysique et de volcanologie). Voici ce qu’il nous a dit.

Docteur Pappalardo, nous vous demandons tout d’abord s’il était possible de prévoir l’explosion très puissante du volcan des Tonga, étant donné qu’il avait redémarré son activité éruptive dès le mois de décembre.

Non. En fait, c’est l’anomalie qui a laissé tout le monde un peu surpris. Ce volcan était entré en éruption en 2014-2015 et auparavant en 2009, produisant cependant une activité explosive modeste. L’éruption du 19 décembre 2021 semblait avoir commencé ainsi, comme si elle voulait répéter le scénario vu en 2014-2015, et à la place il y a eu cette phase explosive inattendue les 14-15 janvier, bien plus catastrophique. Il n’était pas prévisible que cette évolution puisse se produire au sein d’une même éruption. Cela peut arriver, avec d’autres volcans c’est arrivé, mais c’est un événement assez rare. Alors qu’il était connu de l’histoire géologique du volcan qu’il y a 1 000 ans, il avait produit une éruption catastrophique de ce type. La puissance du volcan était connue mais il était difficile de prévoir cet événement, puisque l’éruption avait commencé tranquillement.

Passons à notre Marsili. On a souvent parlé de son activité et de son instabilité, alors est-il possible qu’un événement similaire à celui observé aux Tonga se produise ?

Non. C’est très peu probable. C’est vrai que le Marsili est un volcan imposant – il fait 3 400 mètres de haut, c’est pratiquement un Etna sous-marin – mais avant tout il est beaucoup plus profond que le volcan des Tonga, la colonne d’eau elle-même réduit la possibilité d’explosions comme ça. Le volcan des Tonga bien qu’étant sous-marin avait un pic beaucoup plus superficiel. Marsili a une histoire quelque peu différente et la chimie des magmas qui alimentent ce volcan est également complètement différente. Ils sont généralement plus riches en magnésium et en fer, il a donc un magma moins visqueux, qui a moins tendance à piéger les gaz. Lorsque le gaz est libéré d’un magma plus mafique – c’est-à-dire plus riche en magnésium et en fer -, plus liquide, l’éruption est moins explosive. Alors que dans des volcans comme celui des Tonga, où la lave est plus visqueuse et a tendance à piéger plus facilement la partie gazeuse, lorsque la pression diminue parce que le magma remonte à la surface, ces explosions soudaines et catastrophiques peuvent se produire. Le problème est aussi le type d’alimentation électrique, qui est différent dans le Marsili.

Alors, quel pourrait être le risque d’un volcan sous-marin comme Marsili ? Y a-t-il eu des éruptions à des époques géologiques plus ou moins récentes ?

Il y a bien eu des éruptions sous-marines car le Marsili est en activité, mais on ne s’en est jamais aperçu. Ce ne sont pas des éruptions dont nous devons nous inquiéter. Ce dont on parle souvent, c’est qu’il y a une possibilité de ce tsunami. Pas nécessairement lié à Marsili. De manière générale, les volcans sous-marins peuvent dans certains cas provoquer l’effondrement de leurs parois. Si les murs deviennent instables et s’effondrent, un tsunami peut se déclencher. Mais ce sont des événements très rares. Ils ne sont pas impossibles, mais ils ont une très faible probabilité. Nous n’avons aucune preuve que des événements de ce type puissent se produire à Marsili, du moins dans un avenir proche.

Nous sommes donc confrontés à un scénario complètement différent de celui des Tonga

Oui, heureusement oui.

Quels types de signes avant-coureurs pourraient suggérer des problèmes avec un volcan sous-marin comme Marsili ? Quel serait un appel au réveil ?

Les signes avant-coureurs sont toujours les mêmes, essentiellement des tremblements de terre. Ensuite, il peut y avoir un dégazage. La fuite de gaz peut anticiper la remontée du magma à la surface. Le problème est que les volcans sous-marins ne sont pas surveillés comme ceux du continent, comme ceux de Naples. Ces volcans sont surveillés 24h/24, nous avons un système de surveillance très avancé. Pour ces sous-marins, ce n’est pas la même chose. Il existe des campagnes océanographiques auxquelles notre institut participe également qui effectuent périodiquement cette surveillance. C’est la différence.

Il n’y a donc pas de volcan sous-marin particulier à noter, disons-le ainsi

En général, les volcans sont tous dignes d’attention. Cependant, force est de constater que la surveillance de tous les volcans sous-marins de la mer Tyrrhénienne 24 heures sur 24 implique clairement des moyens très, très importants.

Quant à ceux du continent, y en a-t-il qui posent problème ? Par exemple, il est parfois fait référence à celui des Campi Flegrei

En général – c’est mon avis – les volcans sont tous problématiques. Les volcans ont tendance à faire leur travail, qui est d’entrer en éruption. Mais ici, les Campi Flegrei, le Vésuve, l’île d’Ischia, si l’on veut rester dans la zone napolitaine, sont tous situés dans des zones densément peuplées et sont donc tous à haut risque. Heureusement, cependant, ils sont tous bien encadrés et étudiés. Notre institut exerce ces deux activités. La recherche est très importante, car elle est essentielle pour comprendre comment fonctionnent les volcans, comment ils ont fonctionné dans le passé et quel est le scénario à prévoir. Et puis, comme je l’ai dit, il y a la surveillance 24 heures sur 24. Les chances qu’il y ait des signes avant-coureurs avant une éruption sont très élevées. Nous sommes capables d’enregistrer même des variations minimes, il est donc difficile pour une éruption de nous prendre au dépourvu.