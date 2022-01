EA envisagerait de transformer Battlefield 2042 en un modèle free-to-play

Dans le contexte : à présent, vous savez probablement que Battlefield 2042 n’a pas répondu aux attentes des fans ou des ventes. Le lancement du jeu a été difficile, et deux mois après, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées car la base de joueurs diminue régulièrement. Cependant, EA n’a pas encore abandonné le jeu, car ils seraient en train d’évaluer les options, y compris la transformation du jeu en un modèle gratuit.

Deux mois après avoir été considéré comme l’un des titres les moins bien notés de tous les temps sur Steam, Battlefield 2042 reste au bas des classements des utilisateurs de Steam malgré le lancement par DICE de divers correctifs pour réparer le jeu. Bien sûr, ils ont apporté des améliorations notables au gameplay, comme une meilleure détection des coups, des nerfs aux véhicules et d’autres ajouts bienvenus. Cependant, ils ne contiennent aucune nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour impressionner les joueurs.

Outre l’introduction de missions hebdomadaires, certains skins (dont les gens ne sont pas satisfaits), des correctifs et des ajustements de qualité de vie, le jeu reste essentiellement le même. Depuis son lancement, aucun nouveau contenu de gameplay n’a été ajouté, ce qui rend les joueurs mécontents de leur achat, ce qui conduit beaucoup à rembourser le jeu ou à arrêter complètement d’y jouer.

EA serait évaluer ses options pour lutter contre la diminution de la base de joueurs et l’intérêt pour le jeu. Une de ces idées est de le transformer en un titre gratuit « dans une certaine mesure ».

EA serait très déçu de la performance de Battlefield 2042 et « examine toutes les options » en ce qui concerne le titre, y compris en regardant Free to Play dans une certaine mesure. J’en aurai plus demain. pic.twitter.com/WWuDpstyqS —Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 20 janvier 2022

Des mesures drastiques comme celles-ci ne sont pas tout à fait inhabituelles. Il n’y a pas si longtemps, nous avons vu PUBG: Battlegrounds passer à un modèle gratuit, indemnisant ceux qui ont acheté le jeu alors qu’il était encore disponible à l’achat. Si EA et DICE font de BF 2042 un jeu gratuit, il sera logique de faire quelque chose de similaire pour ceux qui l’ont payé.

Battlefield 2042 est actuellement disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam et EA Play/Origin à partir de 59,99 $ (versions de dernière génération et PC) et 69,99 $ (versions de génération actuelle).