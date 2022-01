Un homme n’a pas pu fermer les yeux pendant 3 ans après une chirurgie plastique

Suite à une chirurgie plastique, un homme a développé un ectropion sévère, à la suite duquel il n’a pas pu fermer les yeux pendant 3 ans.

Un Britannique de 79 ans, le peintre Pete Broadhurst, est incapable de fermer les yeux depuis trois ans en raison de complications liées à la chirurgie plastique. Son histoire a été racontée par plusieurs tabloïds, auxquels le malheureux retraité a accordé quelques interviews. Comme l’indique Wales Online, tout a commencé en 1959, lorsqu’en raison d’un problème avec ses dents – une malocclusion de troisième classe, avec les molaires trop avancées – il a subi une opération de reconstruction. La chirurgie, cependant, a eu des conséquences désagréables et lui a laissé des joues flasques, que l’homme lui-même a appelées « joues de hamster ». Son nouveau visage a eu un impact significatif à la fois sur la vie amoureuse et sur l’estime de soi, surtout après avoir été quitté par sa compagne (avec qui il a eu deux enfants) et en difficulté dans deux autres relations.

Pour cette raison, après tant d’années, il a décidé de corriger son défaut esthétique (et d’autres) avec une profonde chirurgie plastique. Au cours d’une opération de neuf heures réalisée en 2019, M. Broadhurst a subi un lifting du cou, une blépharoplastie sous les yeux (élimination de l’excès de peau) et une rhinoplastie. L’opération invasive, réalisée à l’étranger, a cependant laissé des séquelles inattendues, un ectropion. Comme spécifié par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, l’ectropion « est une condition dans laquelle la paupière est courbée vers l’extérieur (éversée) de sorte que les bords ne touchent pas le globe oculaire ». Normalement les deux paupières se ferment hermétiquement pour protéger l’œil d’éventuels traumatismes et éviter l’évaporation du film lacrymal, précise la notice ; dans le cas d’ectropion ou d’entropion (dans lequel la paupière est tournée vers l’intérieur), cela ne se produit pas. « Si les bords de la paupière sont éversés, les deux paupières ne s’emboîtent plus correctement et les larmes ne s’étalent pas sur le globe oculaire. »

Après l’opération, le patient a été averti que l’ectropion ne serait que temporaire, mais il ne s’est pas produit et il en souffre aujourd’hui depuis trois ans, avec un impact important sur sa qualité de vie. Bien qu’il ait subi une nouvelle intervention chirurgicale corrective, il est toujours incapable de fermer ou d’ouvrir complètement les yeux. « Mes yeux étaient déformés, je pouvais à peine voir. Ma paupière gauche était relevée et mon œil droit avait un store dans le coin. Ça ne s’est jamais amélioré. Je ne pouvais pas voir et la nuit, je devais encore le scotcher », a déclaré M. Broadhurst, se souvenant des séquelles de la première intervention chirurgicale.

En raison de cette condition pour garder ses yeux humides, il utilise toujours des gouttes pour les yeux constamment et la nuit, il dort avec une serviette chaude et humide sur le visage. Cependant, avec la dernière opération, il a eu des avantages et est attendu pour un nouveau contrôle qui pourrait encore améliorer l’ectropion. En raison de son expérience négative, M. Broadhurst a voulu avertir les gens des risques potentiels de la chirurgie plastique.