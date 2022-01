Les reins d’un porc génétiquement modifié ont été transplantés chez un homme en état de mort cérébrale

La chirurgie a été menée par des chirurgiens de l’Université de l’Alabama à Birmingham, préparant le terrain pour un essai clinique avec des patients en attente de transplantation.

Les reins d’un porc génétiquement modifié ont été transplantés chez un patient de 57 ans en état de mort cérébrale. La chirurgie, la première à être présentée dans une revue médicale à comité de lecture, a été menée par une équipe de la Birmingham Heersink School of Medicine de l’Université de l’Alabama, aux États-Unis, dirigée par le chirurgien Jayme Locke, pour tester les principes de sécurité et faisabilité des xénogreffes rénales dans un modèle humain préclinique. La publication fait suite à l’annonce de la première greffe d’un cœur de porc génétiquement modifié chez un patient vivant, réalisée plus tôt ce mois-ci au centre médical de l’Université du Maryland.

La procédure adoptée à l’Université de l’Alabama était basée sur les techniques normales de transplantation rénale interhumaine, abordant toutes les questions liées aux risques liés à la xénotransplantation, en commençant par l’évaluation de l’ensemble des modifications génétiques mises en œuvre chez les porcs pour éviter le rejet de l’organe animal par l’homme.

D’après ce qu’a rapporté l’équipe médicaleJournal américain de la transplantation, les reins implantés ont produit de l’urine après environ 23 minutes et ont continué à le faire pendant trois jours, bien que l’organe droit produise plus d’urine que le gauche. Lorsque les deux reins ont ensuite été retirés, les chirurgiens n’ont vu aucun signe indiquant des complications associées au rejet.

Le succès de la procédure, a expliqué le Dr Locke, prépare le terrain pour un essai clinique à petite échelle avec des patients vivants que l’équipe espère lancer plus tard cette année. « Notre objectif n’est pas de réaliser un essai ponctuel, mais de faire avancer les connaissances dans ce domaine pour aider nos patients. – dit Locke -. Quand je pourrai entrer dans une clinique et savoir que j’ai un rein pour tous les patients qui attendent, ce sera une journée merveilleuse« .