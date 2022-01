Samsung tease le Galaxy S22 pour son événement Unpacked de février

Quelque chose à attendre avec impatience : le bref teaser du prochain vaisseau amiral Galaxy de Samsung laisse entendre que les séries S et Note vont enfin fusionner, vraisemblablement sous la gamme S22. Les rumeurs précédentes indiquaient qu’une nouvelle note manquait à l’action l’année dernière. L’annonce officielle de Samsung confirmant son événement Unpacked pour février n’a pas précisé de date de lancement ni aucun autre produit Galaxy ; cependant, le célèbre leaker Ice Universe s’attend à ce que la société annonce la série Galaxy S22 et la Galaxy Tab S8 à encoche le 9 février.

Samsung semble convaincu que son prochain Galaxy S22 établira une nouvelle norme pour les smartphones. De telles affirmations ne sont ni nouvelles ni surprenantes, mais l’itération de cette année de la série Galaxy S devrait ressusciter le Galaxy Note sous la variante rumeur S22 Ultra. Les « règles de l’industrie » sont sur le point d’être réécrites, selon Samsung.

La déclaration officielle de la société annonçant l’événement Unpacked 2022 a également fait l’éloge de la série Note, aujourd’hui disparue, pour avoir rendu les grands écrans grand public et pris des notes avec un stylet. Bien sûr, il est devenu de plus en plus difficile de justifier la ligne Note lorsque les propres variantes S20/S21 Ultra de Samsung ont commencé à offrir des capacités similaires.

L’esprit du Galaxy Note perdure dans le S22 Ultra, espérons-le. Crédit image : Univers de glace

Au-delà d’une expérience de caméra améliorée, Samsung n’a partagé aucune information concernant les spécifications ou les variantes du Galaxy S22, mais il y a eu de nombreuses fuites suggérant que nous aurons un trio de modèles : S22, S22+ et S22 Ultra. De plus, la Galaxy Tab S8 à encoche devrait également faire ses débuts lors de l’événement Unpacked.

Pour les fans inconditionnels qui souhaitent réserver un créneau de précommande des semaines avant la révélation de ces appareils, Samsung commencera à prendre des réservations aujourd’hui à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE sur son site officiel.