Parce que la neige dans le désert du Sahara est un spectacle qui inquiète les experts

Pour la cinquième fois en près de quarante ans, la quatrième en moins d’une décennie, la neige est revenue blanchir les dunes du désert du Sahara, dans un spectacle quelque peu surréaliste. L’événement devient de plus en plus fréquent près de la ville d’Ain Sefra, dans le nord-ouest de l’Algérie, un lieu situé dans les montagnes de l’Atlas, à 1.000 mètres d’altitude, également connu comme « la porte du désert ».

Dans cette zone, la température maximale moyenne est d’environ 14 ° degrés en janvier, tandis que la nuit, le minimum peut descendre même en dessous de zéro, avec des minimums record de -10,2 ° C, bien que les précipitations, en particulier celles enneigées, soient « inhabituelles mais pas inouïes ». » selon un porte-parole du service météorologique britannique à L’indépendant. C’est parce qu’il n’y a généralement pas assez d’humidité relative dans le désert. Auparavant, les seuls autres événements neigeux dans le désert du Sahara avaient été enregistrés en 1979, 2017, 2018 et l’année dernière.

Selon un rapport du Courrier quotidien, le phénomène est causé par des systèmes d’air froid à haute pression qui se sont déplacés par voie terrestre vers le désert, provoquant une baisse des températures. De tels anticyclones ont tendance à atteindre l’Arabie saoudite, se mariant dans le sens des aiguilles d’une montre en dehors de l’Asie centrale, recueillant de l’humidité qui se refroidit en neige.

S’il est difficile de déterminer l’impact de la crise climatique sur un seul événement météorologique, l’intensification de leur fréquence inquiète les experts. Selon Roman Vilfand, chef du Service fédéral russe d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement, précédemment cité par l’agence de presse d’État russe TASS, le changement climatique pourrait jouer un rôle dans les chutes de neige au Sahara.

De telles situations, notamment les chutes de neige dans le Sahara, la longue vague de froid en Amérique du Nord, le climat très chaud dans la partie européenne de la Russie et les pluies prolongées qui ont entraîné des inondations dans les pays d’Europe occidentale, se sont produites plus fréquemment, a-t-il déclaré. -. La fréquence élevée de ces conditions [meteologiche] résultats extrêmes du réchauffement climatique. Ce n’est pas seulement mon point de vue, mais une opinion partagée par les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

À ce jour, l’identification des extrêmes climatiques dans la région du Sahara a également été entravée par un manque de données et d’études scientifiques, comme l’a signalé en 2018 le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la principale autorité mondiale en matière de science du climat. . Des conditions plus chaudes et plus sèches et des conditions météorologiques changeantes liées à la crise climatique en Afrique signifient que le désert du Sahara s’agrandit en raison de l’augmentation de la désertification, bien que les changements ne se manifestent pas uniformément dans les différentes régions – cela signifie que même si les températures augmentent dans certaines régions , il y aura aussi des épisodes de froid intense.