Intel va construire une usine de fabrication de puces de 20 milliards de dollars à Columbus, Ohio

En bref: Intel est sur le point d’annoncer son intention de construire un complexe de fabrication de puces de 20 milliards de dollars à New Albany, à la périphérie de Columbus, dans l’Ohio, alors que la société cherche à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard des fabricants de puces étrangers tout en mettant en place des stratégies à long terme pour combattre la pénurie de puces.

Le site de Columbus, qui fait partie de la stratégie IDM 2.0 d’Intel, se composera initialement de deux usines de puces sur le terrain de 1 000 acres et emploiera directement 3 000 personnes. Le New York Times écrit que cela créera également des emplois supplémentaires dans la construction et les entreprises à proximité.

Intel a déclaré que la construction sur le site commencerait cette année et que l’usine devrait être opérationnelle d’ici 2025. La société a la possibilité de s’étendre à 2 000 acres et jusqu’à huit usines. « Nous espérons que cela deviendra le plus grand site de fabrication de silicium de la planète », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel, à Time. « Nous avons aidé à établir la Silicon Valley », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous allons faire le Silicon Heartland. »

Gelsinger, qui a récemment proclamé AMD « est dans le rétroviseur » après la sortie d’Alder Lake, a longtemps mis en garde contre une trop grande dépendance à la fabrication de puces taïwanaise (TSMC, en particulier) face à l’agression croissante de la Chine dans la région. « Pékin a envoyé 27 avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan […] Cela vous met-il plus à l’aise ou moins ? », a-t-il déclaré en décembre. Le PDG a également appelé le gouvernement américain à dépenser les 52 milliards de dollars qu’il a mis de côté pour le financement des semi-conducteurs exclusivement sur des entreprises nationales.

Intel prévoit de dépenser 25 à 28 milliards de dollars dans la fabrication de puces en 2022 après une énorme frénésie de dépenses. La société a inauguré deux usines de fabrication de puces avancées en Arizona en septembre ; il a investi 7 milliards de dollars dans un nouveau centre de fabrication en Malaisie ; investira 3,5 milliards de dollars dans les opérations du Nouveau-Mexique ; et son usine de production Fab 34 de 7 milliards de dollars en Irlande a reçu son premier équipement la semaine dernière.

TSMC, qui a récemment annoncé des bénéfices records, a déclaré qu’il dépenserait 44 milliards de dollars pour améliorer sa capacité en 2022, soit plus qu’Intel. La société taïwanaise aurait augmenté les devis des clients pour ses processus 7 nm et 5 nm pour les clients, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix des processeurs et des GPU, même si Intel devrait être le moins affecté étant donné que la société possède ses propres usines.

Intel a confirmé les plans de l’usine de l’Ohio à Time avant son annonce officielle via une webdiffusion qui aura lieu à 11h30 PST aujourd’hui (vendredi 21 janvier).