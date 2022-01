La Russie veut interdire le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Russie a proposé de suivre la Chine en s’attaquant durement à la crypto-monnaie. La banque centrale du pays a suggéré d’interdire l’utilisation et l’exploitation de la cryptomonnaie sur ses territoires, craignant que cela ne nuise au système financier et à l’environnement de la Russie.

Elizaveta Danilova, directrice du département de la stabilité financière de la Banque de Russie, a présenté le rapport « Crypto-monnaies : tendances, risques, mesures » lors d’une conférence de presse en ligne.

Le rapport indique que la crypto-monnaie présente de nombreuses similitudes avec un système pyramidal et est souvent utilisée dans des activités criminelles. Elle porte également atteinte à la souveraineté de la politique monétaire en offrant aux citoyens un moyen de retirer leur argent de l’économie nationale.

Le rapport poursuit en disant que l’exploitation de la cryptomonnaie nuit au programme vert de la Russie, constitue un risque pour son approvisionnement énergétique et peut aggraver les effets néfastes de la propagation de la crypto-monnaie.

« Les risques potentiels pour la stabilité financière associés aux crypto-monnaies sont beaucoup plus élevés pour les marchés émergents, y compris en Russie », a déclaré la banque centrale.

Les paiements à l’aide de la cryptomonnaie sont déjà interdits en Russie et les fonds communs de placement n’ont pas le droit d’y investir. Pourtant, le pays est toujours le troisième plus grand pays minier de cryptomonnaie au monde derrière les États-Unis et le Kazakhstan.

Bien que la banque ne propose pas de rendre illégale la possession de crypto-monnaie, elle souhaite des sanctions plus sévères pour ceux qui enfreignent les règles actuelles et demande de nouvelles lois pour interdire l’utilisation de la crypto. Quant à l’exploitation minière, le rapport indique que la « solution optimale » serait de l’interdire complètement en Russie.

Il convient également de noter que les personnes disposant de comptes d’échange offshore pourraient toujours échanger des cryptos, et toute interdiction doit d’abord être adoptée par la loi.

Le prix du Bitcoin est passé d’environ 43 200 $ à un peu moins de 39 000 $ au cours des dernières 24 heures.