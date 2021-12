Les neurochirurgiens et les ingénieurs aérospatiaux ne sont pas plus intelligents que vous (la science le dit)

Le test a été mené par une équipe de chercheurs qui a comparé divers aspects de l’intelligence des professionnels de la neurochirurgie et de l’ingénierie aérospatiale à ceux de la population générale.

Une idée bien ancrée est que certaines professions nécessitent une intelligence supérieure à la moyenne. Cependant, les chercheurs ont constaté que cette corrélation n’est pas nécessairement vérifiée lorsqu’il s’agit de neurochirurgie et d’ingénierie aérospatiale, deux spécialisations considérées par beaucoup comme parmi les plus complexes dans le panorama des disciplines dites STEM, c’est-à-dire qu’elles relèvent de la domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. En particulier, en évaluant les capacités cognitives des ingénieurs aérospatiaux et des neurochirurgiens, les chercheurs ont trouvé peu de différences dans la comparaison avec la population générale, soulignant à quel point les expressions couramment utilisées pour évoquer l’intelligence des professionnels de ces spécialités (telles que « c’est un problème de être des ingénieurs « ou » ce n’est pas de la chirurgie du cerveau « ) n’ont aucune base scientifique.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont mené une étude prospective internationale, avec des participants recrutés via Internet au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Dans l’ensemble, à l’aide du Great British Intelligence Test (GBIT) via la plateforme en ligne Cognitron, les chercheurs ont analysé les réponses à une série de tests cognitifs de 329 ingénieurs aérospatiaux et 72 neurochirurgiens, mettant en relation les résultats obtenus avec ceux d’un groupe de comparaison de plus de 18 000. personnes résidant au Royaume-Uni. Les domaines examinés comprenaient des aspects de la cognition, y compris les compétences de planification et de raisonnement, la mémoire de travail, l’attention et les compétences de traitement des émotions.

L’analyse, publiée en détail dans le Journal médical britannique, a révélé que seuls les neurochirurgiens ont montré une différence significative en référence à une vitesse plus marquée dans le résolution de problème, une compétence qui selon les chercheurs « pourrait provenir de la nature trépidante de la neurochirurgie, qui attire ceux qui ont le don de traiter rapidement les problèmes« . Alternativement, selon les chercheurs, leur rapidité dans la résolution des problèmes pourrait être due, quoique moins probable, « formation dans des situations critiques avec des processus de prise de décision rapides« . Les ingénieurs aérospatiaux, d’autre part, ont montré de meilleurs résultats en ce qui concerne l’attention et les compétences de traitement mental. En faveur des neurochirurgiens, cependant, également une plus grande capacité à résoudre des problèmes sémantiques, comme dans la définition de mots obsolètes.

« Essentiellement, ce que nous pensons avoir démontré, c’est que chacun de nous a une gamme différente de capacités. Certaines personnes sont meilleures à certains égards tandis que d’autres sont meilleures à d’autres égards, et il est très difficile d’être meilleur en tout – a déclaré le Dr Aswin Chari, stagiaire en neurochirurgie au Great Ormond Street Hospital de Londres et auteur correspondant de l’étude. Il est également possible que d’autres professions méritent de se tenir sur ce piédestal et les travaux futurs devraient viser à déterminer lesquelles sont les plus méritantes.« .