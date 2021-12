LG présente son téléviseur alimenté par batterie avec un support enroulable et un téléviseur OLED dissimulable

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le CES est peut-être encore dans quelques semaines, mais cela n’a pas empêché LG de présenter deux téléviseurs non conventionnels avant le salon de Las Vegas, dont l’un est un ensemble alimenté par batterie que vous pouvez faire rouler sur un support portable.

Le LG StandbyME a un design aussi étrange que son nom. Ce téléviseur de 27 pouces est portable (dans une certaine mesure) grâce à la batterie intégrée et au support réglable en hauteur avec des roues qui permettent aux utilisateurs de pivoter, d’incliner et de déplacer l’écran en mode portrait. Vous pouvez également détacher l’écran du support et le placer n’importe où, le faisant ressembler à une tablette massive – il a une interface à écran tactile – bien qu’avec des fonctionnalités limitées. Il y a une finition en tissu à l’arrière, ce qui devrait être agréable lorsque vous vous reposez sur vos genoux.

Le StandbyME propose la mise en miroir d’écran Android et iOS, qui devrait bien fonctionner avec le mode portrait de la même manière que le Samsung Sero. Vous bénéficiez également de la fonction d’appairage NFC et d’un support de téléphone en option, d’applications de streaming, d’un port USB, d’au moins une entrée HDMI, de commandes tactiles et gestuelles et d’une télécommande.

Quant à la durée de vie de la batterie, LG dit qu’elle offrira trois heures avec une seule charge, alors attendez-vous à la brancher si vous voulez profiter d’une longue épopée, bien qu’elle soit probablement plus populaire pour les appels vidéo et dans les salles de classe. Il n’y a pas de mot sur la résolution ou d’autres fonctionnalités d’affichage, mais nous attendons un écran LCD plutôt qu’un panneau OLED.

L’autre téléviseur LG dévoilé est l’Objet. Comme le téléviseur enroulable monstrueusement cher de l’entreprise, la caractéristique la plus remarquable est sa capacité à se cacher lorsqu’il n’est pas utilisé. Dans ce cas, un couvercle en tissu peut être relevé ou abaissé pour exposer ou dissimuler l’écran OLED 4K de 65 pouces. Le tissu provient de l’entreprise textile danoise Kvadrat et est disponible en Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood, Kvadrat Green.

Comme le 100 000 $ enroulable, il a un mode Full View standard et Line View, qui affiche les widgets, la date et l’horloge, et peut jouer de la musique lorsqu’une partie de l’écran est couverte. Vous pouvez également l’utiliser pour montrer des œuvres d’art en mode Galerie.

L’Objet est doté du même panneau LG Evo introduit sur le LG G1, offrant une luminosité de crête plus élevée que les anciens téléviseurs OLED de la société. Les acheteurs bénéficient également d’un système audio intégré de 80 watts à 4,2 canaux ainsi que d’un processeur qui n’a pas encore été annoncé.

Aucun mot encore sur le prix ou la disponibilité mondiale du téléviseur LG Objet (modèle 65Art90) et du LG StanbyME (modèle 27Art10). Cependant, What Hi-Fi rapporte que l’Objet arrive en Corée du Sud demain (15 décembre) pour 9,9 millions de Won (environ 8 355 $), tandis que le LG StanbyME se vend dans le pays depuis juillet, avec un prix de 1 040 000 Won (877 US$). dollars).

h/t : Matériel de Tom