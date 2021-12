Le Viagra réduit le risque d’Alzheimer de 69 %

C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans Nature Aging dans laquelle le principe actif du Viagra (sildénafil) a été identifié comme un candidat potentiel pour le traitement et la prévention de la maladie d’Alzheimer.

Le Viagra, ou plutôt son principe actif, le sildénafil, pourrait aider à prévenir la maladie d’Alzheimer. Cela a été découvert par une équipe de recherche de la Cleveland Clinic qui, après avoir analysé les données d’assurance médicale de plus de sept millions de personnes aux États-Unis, a découvert que ceux qui prenaient du sildénafil étaient environ 70 % moins susceptibles de souffrir de la maladie d’Alzheimer que ceux qui n’en prenaient pas. utiliser le médicament. Le Viagra appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase, qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins et la relaxation des muscles lisses, et est couramment utilisé pour traiter la dysfonction érectile ainsi que l’hypertension pulmonaire, bien que des recherches antérieures aient suggéré un rôle possible des inhibiteurs de la phosphodiestérase dans le traitement de démence.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence liée à l’âge, avec environ 5 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année et une tendance à doubler tous les 20 ans. Cependant, à ce jour, il n’existe aucun traitement efficace, de sorte que la croissance mondiale des cas représente un défi important pour tous les systèmes de santé. Rien qu’aux États-Unis, sans l’arrivée de médicaments permettant de prévenir ou de traiter la maladie, on estime que la maladie d’Alzheimer touchera 13,8 millions d’Américains d’ici 2050.

L’étude de la Cleveland Clinic s’inscrit dans ce scénario dont les résultats ont été publiés dans la revue Vieillissement naturel. « La nôtre est l’un des nombreux efforts visant à rechercher des médicaments existants ou des composés sûrs disponibles pour d’autres conditions qui seraient de bons candidats pour les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer.A déclaré Jean Yuan, directeur du programme Translational Bioinformatics and Drug Development au National Institute on Aging (NIA), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) qui ont financé cette recherche. Ils ont notamment analysé les bases biologiques de la maladie d’Alzheimer afin d’identifier 13 mécanismes physiologiques génétiquement contrôlés différents (endophénotypes) associés à la maladie. Au total, les chercheurs ont découvert que ces 13 endophénotypes dépendent de plus de 350 000 interactions protéiques différentes.

La plus importante de ces interactions était celle entre les protéines amyloïdes et tau, toutes deux connues pour s’accumuler dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et considérées comme une cause majeure de la maladie. « Des études récentes montrent que l’interaction entre l’amyloïde et la protéine tau contribue davantage à la maladie d’Alzheimer que l’action unique des deux – a expliqué le professeur Feixiong Cheng du Cleveland Clinic Genomic Medicine Institute et l’auteur correspondant de l’étude. Par conséquent, nous avons émis l’hypothèse que les médicaments ciblant l’intersection du réseau moléculaire des endophénotypes amyloïde et tau devraient avoir le plus grand potentiel de succès.« .

Les chercheurs ont ensuite examiné l’impact de plus de 1 600 médicaments approuvés par la Food and Drug Administration sur diverses protéines impliquées dans la maladie d’Alzheimer et ont découvert que le sildénafil est le plus efficace pour perturber l’interaction entre l’amyloïde et la protéine tau.

Sur la base de cette découverte, les chercheurs ont ensuite évalué les demandes d’assurance maladie de 7,2 millions d’Américains, notant que les utilisateurs de Viagra étaient 69 % moins susceptibles d’être diagnostiqués avec la maladie d’Alzheimer dans les six ans suivant la prise du médicament par rapport aux non-consommateurs. De toute évidence, il n’est pas surprenant de savoir que la plupart des personnes qui ont pris le médicament étaient des hommes, bien que les auteurs disent que l’association a été vérifiée même après ajustement des données pour le sexe, l’âge et la race.

« Étant donné que nos résultats établissent uniquement une association entre l’utilisation du sildénafil et une incidence réduite de la maladie d’Alzheimer, nous prévoyons maintenant une étude mécanistique et un essai clinique randomisé de phase II pour tester la causalité et confirmer les avantages cliniques du sildénafil chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. – a dit Cheng -. Nous prévoyons également que notre approche sera appliquée à d’autres maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique, pour accélérer le processus de découverte de médicaments.« .