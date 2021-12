Phil Spencer est plus intéressé par la croissance du jeu que par la prise de parts de marché de ses rivaux

En bref : il est courant de voir une entreprise tenter de prendre des parts de marché à ses concurrents, mais ce n’est pas le cas pour Xbox, du moins selon Phil Spencer. Au lieu de cela, le vice-président de Xbox se concentre sur la croissance de l’industrie du jeu dans son ensemble, en intégrant des fonctionnalités telles que le jeu croisé et les sauvegardes croisées.

Spencer a déclaré qu’il n’était pas intéressé à déprécier d’autres plates-formes de jeu pour améliorer l’apparence de la Xbox. Il semble qu’il préfère offrir aux utilisateurs la possibilité de jouer ensemble quelle que soit la plate-forme dont ils disposent et de transférer des données de jeu entre les plates-formes de jeu.

Il a également ajouté que les guerres de consoles n’aideront pas l’industrie à se développer, en particulier en construisant des « barrières artificielles ». Ce type de comportement des sociétés de jeux ne fera que leur nuire, car les joueurs peuvent cesser d’acheter les plates-formes qui ne leur permettent pas de jouer avec leurs amis.

À l’époque où Spencer a déclaré qu’il considérait Amazon et Google comme les principaux concurrents de la marque de jeux, il a également déclaré que ses supposés rivaux sur consoles (Nintendo et PlayStation) n’avaient pas ce qu’il fallait pour rivaliser dans l’espace cloud. Après tout, Microsoft investit dans l’infrastructure cloud depuis plus de 10 ans pour créer Azure, ce qui leur donne un avantage décent sur les sociétés de jeux traditionnelles.

Outre Google et Amazon, Spencer devrait également garder un œil sur Nvidia. GeForce Now est probablement l’un des meilleurs services de cloud gaming, et grâce au nouveau niveau RTX 3080, les utilisateurs peuvent même jouer à 1440p à 120FPS ou 4K HDR à 60FPS pour 100 $ (abonnement de six mois).

À l’heure actuelle, le jeu en nuage Xbox est disponible pour les appareils Android et les consoles Xbox One et Series X|S, mais il est prévu de l’introduire sur les téléviseurs et les clés de streaming.