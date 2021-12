Uncharted: Le remaster de Legacy of Thieves Collection obtient la date de lancement du 28 janvier et une nouvelle bande-annonce

En bref : Sony Interactive Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce pour Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Annoncé plus tôt cette année lors de la présentation PlayStation Showcase, Legacy of Thieves regroupe Uncharted 4: A Thief’s End et The Lost Legacy, une extension autonome d’Uncharted 4 qui a atterri un an plus tard. Les deux sont en cours de remasterisation et se dirigent vers la PlayStation 5 et le PC, mais sans leurs modes multijoueurs.

Sur PS5, les joueurs pourront choisir parmi les options graphiques suivantes :

Mode Fidélité – Pour ceux d’entre vous qui ont un écran 4K et qui veulent avant tout une résolution super nette pour profiter des environnements et des détails époustouflants pour lesquels la série Uncharted est connue, sélectionnez le mode Fidélité et jouez en résolution 4K native avec une fréquence d’images cible de 30 ips.

Mode Performance – Nous avons conservé le patch PS4 à haute fréquence d’images avec le mode Performance, qui cible une fréquence d’images de 60 ips.

Mode Performance+ – Si vous recherchez le gameplay le plus fluide possible et que cela ne vous dérange pas une baisse de résolution, essayez notre tout premier mode Performance+ qui cible 120 ips (avec un écran 120 Hz compatible) à une résolution de 1080p.

Les temps de chargement seraient quasi instantanés et Spatial 3D Audio devrait conduire à une expérience de jeu encore plus immersive.

Annabelle Hua, responsable du marketing de la marque chez SIE, a déclaré que la version PS5 sera disponible le 28 janvier, à la fois numériquement et physiquement, pour 49,99 $. Toute personne ayant déjà acheté Uncharted 4, The Lost Legacy ou The Lost Legacy peut passer au remaster PS5 pour seulement 10 $.

Dans les petits caractères, vous trouverez ceci concernant la mise à niveau :

Les propriétaires de copies de disques PS4 doivent les insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils souhaitent télécharger ou lire les versions numériques PS5. Les propriétaires de disques de jeu PS4 qui achètent la console sans disque PS5 Digital Edition ne pourront pas obtenir la version PS5 au prix réduit. Les membres PlayStation Plus qui ont réclamé Uncharted 4: A Thief’s End via leur abonnement PlayStation Plus ne sont pas éligibles pour la mise à niveau numérique PS5 10/10 €.

Les parties intéressées peuvent précommander le jeu complet à partir d’aujourd’hui ou attendre et récupérer la mise à niveau le jour du lancement. Sony propose également un billet gratuit pour voir le film Uncharted avec l’achat du forfait ou de la mise à niveau.

Des détails supplémentaires sur l’édition PC, y compris les spécifications matérielles minimales et recommandées ainsi qu’une date de sortie ferme, seront partagés à une date ultérieure.