Des centaines d’oiseaux tombent soudainement du ciel en frappant des voitures et des gens : la vidéo dramatique

Un accident dramatique et mystérieux s’est produit à Ferrol, en Espagne, où de nombreux oiseaux sont soudainement tombés du ciel sur les routes.

Les étourneaux se précipitèrent au sol. Crédit : Alerta Mundial / Terremotos y Desastres / Twitter

Dans la ville de Ferrol, en Galice (Espagne), des centaines d’oiseaux sont mystérieusement et soudainement tombés du ciel en frappant des voitures et des personnes en stationnement, heureusement sans causer de blessures. L’événement dramatique s’est produit sur un tronçon de la route Alcalde Quintanilla et dans les jardins de l’hôpital Juan Cardona, dans le quartier de Caranza, où la chute simultanée des animaux a provoqué un rugissement de tonnerre, si fort qu’il a été pris pour du tonnerre par certains habitants. Les oiseaux concernés sont des étourneaux (Sturnus vulgaris), qui, à cette période de l’année, migrent et affluent en grand nombre dans les parcs de la ville pour se protéger des températures extrêmes. Même en Italie, des troupeaux avec des centaines de milliers de spécimens se déplacent, dont certains venaient d’Allemagne, d’Autriche et des pays de l’Est où les conditions climatiques hivernales sont nettement pires que la région méditerranéenne.

L’incident s’est produit vers 9 heures du matin, lorsque des oiseaux se sont envolés de quelques arbres plantés dans le jardin de l’hôpital. La scène qui s’est déroulée devant les témoins a été qualifiée d’« apocalyptique ». Les corps sans vie d’environ 200 oiseaux ont été retrouvés sur les trottoirs, les routes et les toits des voitures, tandis que de nombreux autres spécimens ont été retrouvés mourants et plus ou moins gravement blessés, avec des fractures et des blessures aux ailes, aux pattes et au bec qui les ont empêchés de reprendre leur envol. Une partie des étourneaux blessés a été transporté au centre de sauvetage de la faune Oleiros de la ville de La Corogne, à la fois pour des soins vétérinaires appropriés et pour déterminer les causes de cette mort subite. Des tests toxicologiques ont été menés sur divers tissus (cerveau, cœur, poumons, trachée, reins et intestins) pour déterminer les intoxications possibles et la recherche d’agents pathogènes potentiels, comme la grippe aviaire – il y a actuellement de nombreuses épidémies de H5N1 même en Italie -, mais aucun indice n’a été trouvé à cet effet. Tout porte à croire que les maladies et les intoxications n’y sont pour rien. L’électrocution sur les câbles électriques, responsable de la mort de nombreux oiseaux, a également été exclue ; il suffit de se souvenir de ce qui s’est passé à Rome la veille du nouvel an, lorsque les oiseaux effrayés se sont écrasés sur les câbles à haute tension à cause de l’incendie et ont provoqué un massacre.

Un témoin de l’événement qui s’est produit à Ferrol a déclaré au journal espagnol La Voz de Galicia qu’au moment de l’accident, plus d’un millier d’étourneaux se sont envolés vers certains bâtiments, tandis qu’un autre groupe d’environ 200 personnes s’est envolé vers les maisons roses de la via Alcalde Quintanilla, devant le complexe hospitalier ; à ce moment-là, ils « ont commencé à nous tomber dessus, contre moi et une fille qui descendait la rue, nous étions sans voix ». L’homme a souligné qu’avant le décollage des oiseaux, les personnes présentes « n’avaient rien entendu ni vu d’étrange ». C’est ce que l’on peut voir sur les images prises au moment de l’accident, avec les étourneaux qui s’envolent et soudain une partie d’entre eux tombe ruineuse au sol, provoquant le fort rugissement évoqué plus haut. Vous pouvez voir le moment exact du crash à partir du deuxième 12 de la vidéo ci-dessous, diffusée sur Twitter par RadioVoz Ferrol.

Un incident similaire s’est produit en février 2020 à Tarragone, en Catalogne, lorsqu’une centaine d’étourneaux ont été retrouvés morts au sol. Dans ce cas, cependant, les animaux ont traversé un nuage de composés toxiques dû à une fuite dans une usine pétrochimique ; dans le cas de Ferrol, il n’y a pas d’industrie dans la zone hospitalière capable de libérer des composés toxiques mortels pour les oiseaux. L’électrocution, les intoxications et les maladies (bactériennes, virales ou parasitaires) étant exclues, même à la lumière de la dynamique observée dans la vidéo, les experts estiment que la cause de la mort pourrait être une collision aérienne entre les deux vagues d’oiseaux, qui ont commencé. aller dans la direction opposée. Habituellement, les étourneaux sont capables d’effectuer des acrobaties aériennes extraordinaires et coordonnées, « dessinant » des nuages ​​spectaculaires dans le ciel, comme cela se produit lorsqu’ils sont attaqués par des prédateurs ; dans ce cas, probablement, le grand nombre de spécimens et l’environnement pas particulièrement ouvert ont dû confondre un groupe d’étourneaux à l’origine de l’accident mortel.