Henry Cavill mentionne son amour de Warhammer à la télévision, explique que ce n’est pas World of Warcraft

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? S’il y a une chose sur laquelle les nerds, les geeks, les amateurs de PC et ceux qui entrent dans les trois catégories peuvent s’entendre, c’est que Henry Cavill est notre porte-parole. L’homme d’acier parlait sans vergogne de son amour de la culture dans un talk-show britannique récemment, confirmant son adoration pour Warhammer et que ce n’est pas la même chose que World of Warcraft, une autre de ses passions.

Cavill a été interrogé sur ses passe-temps lors d’une récente apparition dans l’émission Graham Norton. Après avoir dit à l’hôte que « c’est Warhammer, Graham », pas des figurines de World of Warcraft qu’il peint, Cavill a expliqué les aspects de peinture et de jeu de la franchise de table.

« C’est en fait—c’est amusant! Cela semble ridicule, mais c’est amusant », a déclaré Cavill, qui a montré certaines de ses compétences en peinture miniature l’année dernière.

L’acteur de Geralt of Rivia a poursuivi en disant qu’il invitait les gens à participer à des jeux Warhammer, auxquels Tom Holland de Spider-Man a demandé avec enthousiasme: « Puis-je venir jouer? Cela semble incroyable! » Cavill, toujours le gentleman, a dit oui.

Cavill n’a jamais eu peur de laisser flotter son drapeau de nerd et est un grand amoureux de tout ce qui est PC. Avant de jouer le rôle de son protagoniste dans la série Netflix, il a joué deux fois dans The Witcher 3: The Wild Hunt, la deuxième fois en difficulté la plus difficile. Il a également terminé Total War: Warhammer 2 six fois, en six races différentes.

En juillet de l’année dernière, Cavill a mis en ligne une vidéo de journal de construction rapide pour son nouveau PC sur Instagram. Il a ensuite publié une photo en décembre montrant son nouveau RTX 3090. Nous avons également vu des preuves possibles qu’il apparaîtra dans une nouvelle série télévisée Mass Effect. Espérons qu’il aura encore le temps de profiter de Total War: Warhammer 3 quand il arrivera le 17 février.

h/t: PC Gamer