Comment utiliser correctement les radiateurs pour ne pas nuire à votre santé

Comment utiliser au mieux les radiateurs et maintenir la température idéale dans la maison.

Avec l’arrivée de la saison froide, avoir des radiateurs dans la maison est sans aucun doute une grande commodité. Parfois, cependant, la température atteinte à l’intérieur de la maison n’est pas idéale, car elle est trop basse ou dépasse nettement la température recommandée, créant des environnements trop humides ou avec un air trop sec pouvant nuire à notre santé.

Comment éviter ces risques ? Tout d’abord en régulant la température de nos chambres, qui pour un adulte en bonne santé se situe entre 18° et 21°C. Des températures plus élevées peuvent être gênantes et favoriser des problèmes respiratoires, notamment chez les enfants et les personnes âgées qui souffrent d’asthme et d’allergies, ou lors d’infections comme le rhume.

Cela peut sembler anodin, mais une erreur que beaucoup commettent est de garder les fenêtres fermées pour éviter de perdre de la chaleur. Cela peut faire ressembler nos maisons à des serres tropicales, avec des pièces où l’humidité dépasse 60%. Dans ce cas, pour éviter la prolifération de moisissures et d’acariens, il est important de changer l’air en ouvrant les fenêtres au moins 5 minutes toutes les deux heures de chauffage allumé. Une alternative consiste à utiliser des déshumidificateurs, pour maintenir l’humidité dans la maison entre 30 et 50 %.

A l’inverse, si le taux d’humidité descend en dessous de ce seuil minimum, l’air devient trop sec, provoquant une irritation des muqueuses (nez et gorge), un film lacrymal sec, une peau sèche et des lèvres gercées. Dans ce cas également, un allié valable pour maintenir le bon niveau d’humidité est l’humidificateur, à la fois électronique et l’évaporateur classique à accrocher au radiateur.

Bien que la température dans nos maisons ne doive jamais dépasser 20 °C, les experts recommandent d’ajuster la température en fonction de l’environnement de la maison, ainsi la chambre doit être la pièce la plus fraîche de la maison, avec une température idéale qui tourne autour de 19 °C. A l’inverse, dans la salle de bain il est possible de se laisser aller à quelques degrés de plus, notamment lors de la prise de douche.

Une chambre trop chaude peut causer des problèmes d’endormissement et d’insomnie, il est donc préférable d’éviter de laisser les radiateurs (ou le climatiseur) allumés pendant la nuit. Si pendant la journée nous avons les radiateurs allumés, pensez à les éteindre une ou deux heures avant de vous coucher.