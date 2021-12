Peur de portée ? Sur les longs trajets avec le runabout de la ville

Un argument de poids contre les voitures électriques est souvent la peur de l’autonomie. Les voitures électriques ont moins d’autonomie que les moteurs à combustion, et le réseau de stations de recharge est également considéré comme peu fiable et lent. Est-ce vraiment le cas et faut-il avoir peur avec une voiture électrique de se retrouver dans la pampa sans électricité ?

Contenu

La mise en place

Pour le savoir, nous avons osé emprunter la route du long-courrier avec la voiture électrique actuellement la moins chère d’Europe, la Dacia Sping. Nous parcourons environ 660 kilomètres de l’Allemagne au Danemark. Voici un aperçu de toutes les données clés du voyage :

660 kilomètres

De l’Allemagne au Danemark

9 arrêts de charge

Départ : 6h00 ; Arrivée: 21h30

Aides à la navigation et à la recharge : application Electric Routes et carte de recharge Shell

La voiture électrique elle-même est bien entendu un facteur déterminant dans une telle entreprise. Selon les normes actuelles, la Dacia Sping a une très petite batterie, très peu de puissance, mais elle se remplit à nouveau rapidement malgré la vitesse de charge relativement lente. C’est une voiture dite citadine et n’est pas conçue pour les longs trajets. Voici les données clés les plus importantes pour le printemps :

Autonomie en cycle mixte WLTP : 230 km (nettement moins sur autoroute)

Connexion de charge CCS disponible (mais en option)

Batterie utilisable : 26,8 kWh

Puissance : 33 kW (45 ch)

Puissance de charge rapide : 30 kW (courant alternatif)

Temps de charge de 20 % à 80 % avec une pleine puissance de charge : environ 30 minutes

D’après notre expérience, vous conduisez environ 100 à 150 kilomètres sur l’autoroute avec le Spring avec une charge de 80 pour cent – si vous ne donnez pas trop d’essence. Car si vous roulez à plus de 120 km/h, vous verrez la charge de la batterie fondre. La patience est donc une vertu avec la citadine sur l’autoroute.

Planification et réalité : tout prend plus de temps

Dans tous les cas, cela commence par la planification. Bien que Dacia Spring dispose d’un appareil de navigation intégré, il ne planifie pas les arrêts de recharge de manière indépendante et n’a intégré les routes qu’en Allemagne, pas au Danemark. En tant que nouveau venu dans les voitures électriques, il est donc inutile pour moi.

En cherchant la bonne application qui pourrait planifier l’itinéraire pour moi, je suis tombé sur Electric Routes. Ici, vous pouvez spécifier la voiture électrique que vous conduisez, les fournisseurs de services de paiement que vous utilisez et les réseaux de recharge auxquels vous souhaitez vous arrêter. Sur cette base, l’application calcule ensuite l’itinéraire, y compris les arrêts de charge, et vous indique même approximativement combien de temps vous devez vous arrêter pour charger.

Lorsque l’itinéraire est prêt, vous pouvez l’afficher sur votre écran dans le véhicule à l’aide de Google Maps avec Android Auto ou Apple CarPlay. Alternativement, vous pouvez naviguer vous-même dans Electric Routes à l’aide de la fonction de navigation de l’application. Cependant, la fonctionnalité ne prend pas encore en charge Android Auto ou Apple CarPlay, cela n’est donc possible que sur l’écran du smartphone.

Si vous naviguez avec le smartphone, il est préférable de le connecter avec un câble. La console embarquée affiche l’écran du téléphone mobile via Android Auto.

Avec l’itinéraire que Electric Routes a calculé pour moi, nous aurions eu besoin d’environ 11 heures pour l’ensemble du trajet, temps de charge compris. Mais si vous regardez les données clés ci-dessus, vous remarquerez que nous avons eu besoin d’un total d’environ 15,5 heures pour la visite. Le temps plus long est dû à certains problèmes et obstacles avec les bornes de recharge.

Le voyage : Le saut sur l’autoroute

Personne ne devrait s’attendre à ce qu’un parcours aussi long se déroule sans heurts avec une voiture qui n’a pas été construite pour cela. Le nombre de bornes de recharge le long du parcours ne pose en théorie aucun problème. Cependant, l’état des piliers et du réseau n’est pas toujours fiable.

La borne de recharge ne reconnaît pas la carte de recharge

Nous avons emporté la carte de recharge Shell avec nous pour notre road trip. Celui-ci vous donne accès aux bornes de recharge de Shell Recharge et de son réseau de partenaires. Selon Shell, cela représente plus de 250 000 bornes de recharge à travers l’Europe. Curieusement, nous n’avons pas encore chargé la carte dans une seule borne de recharge Shell, mais seulement utilisé le réseau partenaire. Si on avait pu le faire avec un autre réseau partenaire comme celui d’EnBW ou d’Netcost-security.fr Energy +, bien sûr.

Vous devez commander la carte au préalable, puis Shell la fera livrer à votre domicile. Ensuite, vous l’activez dans l’application et pouvez l’utiliser pour autoriser les processus de charge. Si vous faites cela, le processus sera affecté à votre compte et à la fin du mois, vous recevrez une facture de Shell.

La charge fonctionne parfaitement pour nous aussi – jusqu’à ce qu’elle cesse soudainement de fonctionner. Lors d’un arrêt de charge, le chargeur m’indique que je ne peux pas payer avec ma carte de crédit si je tiens la carte de charge jusqu’à l’appareil. Apparemment le lecteur est cassé avec cette colonne car la carte fonctionnait avant.

Les bornes de recharge ne fonctionnent pas toujours du premier coup.

Heureusement, vous pouvez également activer la plupart des bornes de recharge dans l’application Shell Recharge. Connectez donc le câble à la voiture, puis commencez facilement à utiliser l’application. Malheureusement, l’application ne m’affiche pas exactement cette colonne, pour une raison quelconque. Vous pouvez également activer la colonne avec un code QR, mais l’application shell ne le prend pas en charge.

Il ne reste donc plus qu’à appeler le numéro sur la borne de recharge. La dame à l’autre bout du fil est très utile et recommence la colonne dans la première étape. Malheureusement, cela n’aide pas. Ensuite, elle active le processus pour moi depuis le siège, mais la voiture arrête le processus peu de temps après son démarrage. Il nous reste une option : avant nous n’utilisions que le connecteur CCS. Avec le câble de type 2, cependant, la voiture n’interrompt pas le processus et nous pouvons au moins charger un peu d’électricité afin de pouvoir manœuvrer jusqu’au prochain arrêt.

Toutes les bornes de recharge sont occupées

Aux aires de repos allemandes sur l’autoroute, vous trouverez souvent une seule station de recharge solitaire qui végète devant vous. Au moins dans notre cas, ce n’est pas un problème. Comme personne d’autre ne semble conduire une voiture électrique sur l’autoroute, les chargeurs sont toujours gratuits. Lors de notre premier arrêt de recharge au Danemark, nous nous arrêtons à une station six Bornes de recharge.

Et il faut supposer qu’il y a toujours un espace libre – mais pensez mal : des travaux de maintenance actifs sont actuellement en cours sur trois des bornes de recharge, elles sont donc éteintes et les trois autres sont occupées. Les Danois semblent plus sur la route avec les voitures électriques. Heureusement, nous sommes les premiers dans la file d’attente et nous attendons environ 15 minutes jusqu’à ce que ce soit notre tour. Pendant ce temps, deux autres voitures électriques se sont alignées pour la recharge.

Si cela fonctionne, la petite Dacia se recharge également sur secteur.

Avec ce genre de retard, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part attendre et prendre le thé. Avec une voiture électrique, vous devez apporter du temps avec vous. C’est tellement. Peut-être que cela s’accélérera un peu au cours des prochaines années.

La carte de paiement n’autorise pas le processus

L’erreur la plus ennuyeuse de notre voyage est lorsque la carte de paiement n’autorise tout simplement pas le processus. L’application Electric Routes est configurée de manière à nous diriger uniquement vers des bornes de recharge compatibles avec Shell Recharge. Apparemment, une erreur a été commise ici, le fournisseur en question ne fait plus partie du réseau Shell ou le pilier en particulier est tout simplement défectueux.

Dans tous les cas, nous ne pouvons pas activer la borne de recharge avec la carte. Je peux trouver le chargeur dans l’application, mais je ne peux pas activer les piliers de ce fournisseur dans l’application. C’est pourquoi nous supprimons ce fournisseur de l’application de planification d’itinéraire en utilisant un filtre et en passant à la colonne suivante. Et c’est malheureusement 10 kilomètres en sens inverse.

Nous n’avons donc guère d’autre choix que de rentrer dans le Dacia Spring, de faire demi-tour à la prochaine sortie et de prendre l’avion en sens inverse. Nous arrivons maintenant à une borne de recharge dans un parking Burger King. Et puis au moins une batterie pleine – et un hamburger.

Conclusion : la peur de la portée est-elle justifiée ?

La citadine long-courrier n’est évidemment pas le scénario idéal, et elle se déroule rarement sans heurts. Ce n’est pas pour cela que les petites voitures électriques sont faites. Mais si vous avez beaucoup de patience, conduisez lentement et rechargez fréquemment, vous pouvez également parcourir de plus longues distances avec la petite voiture électrique. La plupart des arrêts de charge se sont finalement déroulés sans problème.

Une bonne planification est un élément clé dans la lutte contre l’anxiété de portée. Vous devez être familiarisé avec votre voiture électrique, vous devez pouvoir naviguer avec des arrêts de charge et vous devez toujours vous attendre à ce que cela prenne plus de temps que prévu. Il peut toujours arriver que des colonnes soient défectueuses, que votre carte ne soit pas acceptée ou que vous deviez simplement attendre les autres chargeurs.

Prochain arrêt : station de recharge.

A aucun moment je n’ai eu peur que le voyage se passe par ici et que nous soyons obligés d’être remorqués car nous serions à court d’électricité. Avec l’aide de l’application, vous arrivez toujours à la colonne avec au moins 20 % de charge restante, généralement plus. Si, pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas du tout, cela suffit généralement pour contrôler le prochain chargeur.

Le runabout de la ville n’est certainement pas la meilleure option pour les longs trajets, mais vous n’avez pas non plus à avoir peur de la distance avec lui.