Activision et Raven Software licencient les testeurs d’assurance qualité de Call of Duty

Couper les coins ronds : les testeurs d’assurance qualité de Raven Software sont convoqués à des réunions pour les informer des licenciements en cours. La décision a été prise malgré l’augmentation des bénéfices de l’entreprise au troisième trimestre et la promesse continue d’Activision d’une augmentation de salaire. Cette décision a le potentiel d’ajouter une autre blessure auto-infligée à la réputation déjà fortement endommagée d’Activision.

Parfois, il semble qu’Activision ne puisse s’empêcher de se tirer une balle dans le pied. Le tweet du leader de la communauté Call of Duty, Austin O’Brien, a déclaré qu’Activision avait commencé à rencontrer l’équipe de test d’assurance qualité (QA) du jeu pour les informer des licenciements à venir. Selon une source proche de Kotaku, les licenciements ont déjà vidé plus d’un tiers de l’équipe d’assurance qualité et se poursuivront la semaine prochaine. Les licenciements surviennent au milieu de la lutte continue de l’entreprise contre des allégations de harcèlement et d’abus.

Les tweets de suivi d’O’Brien indiquent que de nombreux testeurs QA ont été invités à déménager dans la région de Madison, WI, pour travailler sur des projets soutenant la franchise populaire. Les développeurs ont également été informés qu’ils recevraient des augmentations de salaire à de nombreuses reprises, bien que les augmentations ne se soient jamais matérialisées. Au lieu de cela, selon la source de Kotaku, Activision embauchera une poignée de testeurs de manière permanente, laissant le reste de l’équipe au chômage juste à temps pour les vacances.

Ces personnes ont été invitées à déménager à Madison, WI pour travailler ici. Maintenant, ils sont sans emploi le 28 janvier. Notre équipe d’assurance qualité fait un travail incroyable, mais cela augmentera non seulement leur charge de travail mais écrasera le moral. Si des amis de l’industrie ont des postes ouverts, veuillez les partager. – Austin O’Brien (@eyyohbee) 3 décembre 2021

Alors que les nouvelles des licenciements peuvent être négatives, l’appel d’O’Brien aux amis de l’industrie avec des opportunités ouvertes peut donner des résultats positifs. Les contacts de grands développeurs comme Zenimax aux studios de développement locaux basés à Madison tels que Lost Boys Interactive ont répondu avec des pistes et des ouvertures dans l’espoir de trouver un foyer pour l’équipe d’assurance qualité déplacée.

Les testeurs d’assurance qualité des jeux vidéo sont principalement chargés de jouer et de rejouer des jeux (ou des sections de jeux) pour identifier les bugs, les problèmes et les exploits afin qu’ils puissent être corrigés avant ou peu de temps après le lancement. Des jeux avec des sorties constantes et des bases de joueurs massives, comme Zone de guerre, dépendent fortement de ces testeurs pour s’assurer que les versions sont fonctionnelles et ne perturbent pas les joueurs ou l’industrie environnante de plusieurs millions de dollars qui a engendré tout, des tournois en espèces aux diffusions en direct et aux podcasts basés sur Warzone.

Les licenciements soudains ne sont pas une première pour Activision. Plus tôt cette année, l’entreprise a licencié plus de 190 employés, citant les changements nécessaires pour réduire les coûts et se réinventer pendant la pandémie. Pendant ce temps, le PDG Bobby Kotick a récolté plus de 200 millions de dollars de bonus au cours de la même période.

Crédit image : joueur vidéo par Sean Do