Comment prévenir le basaliome ou le carcinome basocellulaire, le cancer de la peau le plus courant

En Italie, le basaliome touche chaque année 150 personnes pour 100 000 habitants : voici les conseils d’experts pour prévenir le cancer de la peau le plus fréquent.

Parmi les tumeurs malignes de la peau, la plus courante est le basaliome ou carcinome basocellulaire, un type de cancer qui implique les cellules de la couche basale ou germinale de l’épiderme, les kératinocytes. Récemment, il a défrayé la chronique pour le cas de Valentina Ferragni, sœur de la célèbre influenceuse et entrepreneure Chiara, montrée sur Instragram avec une cicatrice sur le front suite à l’ablation d’un basaliome. Comme l’a souligné la Société italienne de médecine générale et de soins primaires (SIMG), l’incidence du carcinome basocellulaire en Italie augmente : actuellement, chaque année, il y a environ 150 cas pour 100 000 habitants. Si l’on exclut le mélanome, jusqu’à 8 diagnostics de cancer de la peau sur 10 dans notre pays sont liés à un type de basaliome. Comme le précise le SIMG, cette tumeur a une très faible probabilité de développer des métastases (le risque est compris entre 0,0028 et 0,5 %), alors que la survie à 5 ans à partir du diagnostic en Italie est de 100 %. Bien qu’il s’agisse d’une tumeur rarement menaçant le pronostic vital, elle peut néanmoins être localement très destructrice (notamment lorsqu’elle implique d’autres tissus) et peut réduire drastiquement la qualité de vie. C’est ainsi qu’on l’empêche.

Comme spécifié par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, le carcinome basocellulaire est souvent causé par l’exposition au soleil, il est donc essentiel de l’aborder de manière responsable pour réduire le risque et donc prévenir le cancer. Tout d’abord, il est conseillé d’éviter les rayons du soleil et de minimiser les activités de plein air entre 10 et 16, lorsque le soleil est particulièrement fort. Il est également recommandé de porter des vêtements longs et des chapeaux pour se protéger ; rappelez-vous que 80 pour cent des cas de basaliome surviennent sur la tête et le cou, 15 pour cent sur le tronc et les 5 pour cent restants dans d’autres parties du corps. Si vous deviez vous exposer au soleil, la recommandation des experts est d’utiliser des crèmes solaires avec un indice de protection d’au moins 30, à la fois contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. Les crèmes solaires doivent être réappliquées toutes les 2 heures, après la baignade ou après avoir transpiré, précisent les manuels MSD. Il est également recommandé d’éviter d’utiliser des chaises longues et des lampes de bronzage.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) précise que « l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil et l’utilisation de transats et de lampes solaires représentent le principal facteur de risque, surtout chez les personnes qui ont été très exposées à ce rayonnement à un jeune âge. , surtout avant l’âge de 18 ans », il est donc essentiel de protéger adéquatement les enfants et adolescents qui s’exposent au soleil. Après tout, la plus grande délicatesse de la peau chez les enfants est connue. L’ISS souligne également que même le contact avec certaines substances peut catalyser le risque de basaliome : parmi celles évoquées, il y a « l’arsenic, le goudron, le charbon et la paraffine ». Sur le plan préventif, le dépistage de la peau et des grains de beauté est également fondamental, à la fois par l’auto-examen (au cours duquel il faut évaluer l’asymétrie, les bords, les couleurs et la dynamique des formations) et par des contrôles réguliers par le dermatologue. « Tout changement cutané qui dure plus de quelques semaines doit être examiné par un médecin » précisent les manuels MSD. L’Institut Humanitas recommande de consulter un médecin en présence de signes suspects, « comme une lésion cutanée qui grossit, forme une croûte, saigne souvent et ne guérit pas en trois semaines, forme une sorte de cicatrice claire ou change de taille, de forme, couleur ou élévation « .