L’odeur des nourrissons bloque l’agressivité chez l’homme mais la stimule chez la femme

Cela a été démontré par une équipe de recherche internationale qui a analysé la réaction des hommes et des femmes à l’hexadécanal (HEX), un composé volatil émis par la peau humaine, en particulier par la tête des nouveau-nés.

Un nouveau-né. Crédits : esudroff

Les bébés ont un parfum enivrant, presque sucré qui remplit de joie les mères et au-delà. Cependant, selon une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Institut des sciences Weizmann de Rehovot, en Israël, l’hexadécanal (HEX), un composé volatil émis par la peau humaine, et en particulier par la tête des bébés, a un effet diamétralement opposé dans femmes et hommes. Leurs recherches, axées sur l’évaluation des réactions à l’HEX, ont en effet montré que cette molécule peut stimuler l’agressivité chez la femme et la bloquer chez l’homme.

L’étude, dont les résultats ont été publiés dans un article sur Avancées scientifiques, impliquait 127 sujets adultes (67 hommes et 60 femmes) qui ont été sentis par les chercheurs de deux huiles différentes, dont une contenant de l’HEX. Les hommes qui ont senti l’HEX ont montré des réactions moins agressives que ceux qui n’avaient pas été exposés à l’huile avec HEX et, en parallèle, les femmes qui ont senti l’HEX ont présenté des comportements diamétralement opposés, se montrant plus agressives que les femmes non exposées. « Nous avons été vraiment surpris par ces résultats – a dit un Le temps d’Israël Dr Eva Mishor, auteur principal de l’étude -. Notre hypothèse était qu’il s’agissait d’une molécule capable de réduire l’agressivité, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’elle provoque une réaction différente chez les hommes et les femmes. Cependant, une fois que nous avons commencé à observer et à comprendre le phénomène, il y avait une logique« .

Selon les chercheurs, l’effet pourrait trouver une explication dans l’éducation des enfants, « car dans le règne animal l’agression masculine est souvent dirigée contre l’enfant, ce qui met en danger la progéniture, tandis que l’agression féminine est dirigée contre les autres tandis que la mère essaie de protéger l’enfant – Mishor ajouté -. Ainsi, ce mécanisme olfactif que nous avons étudié pourrait en fait être un moyen pour l’enfant, qui a une communication limitée, d’augmenter sa survie en obtenant l’effet dont il a besoin des deux parents.« .

La principale expérience pour étudier l’effet de HEX sur les gens consistait à faire jouer les participants à un jeu, croyant qu’ils étaient en compétition contre une autre personne alors que l’adversaire était en fait un ordinateur. Les participants à l’étude ont été invités à générer le leur en appuyant simplement sur un bouton lorsqu’ils sentaient que l’adversaire se comportait de manière incorrecte, ce qui leur donnait la possibilité de produire des sons assez forts et bruyants en fonction du niveau d’inconfort qu’ils ressentaient. Après avoir reniflé HEX, ceux générés par les femmes étaient plus forts tandis que ceux des hommes les plus faibles.

Les scientifiques ont également effectué des scintigraphies cérébrales sur les participants à l’étude, notant que bien que les hommes et les femmes perçoivent l’hexadécane comme inodore, leur réaction neurologique était très différente. L’analyse a permis d’identifier des régions cérébrales spécifiques qui ont répondu différemment chez les hommes et les femmes. Ces zones « ils forment une sorte de réseau décisionnel social et émotionnelMishor a déclaré, ajoutant que les différences observées chez les hommes et les femmes pourraient faire la lumière sur les différents mécanismes cérébraux qui sous-tendent leur comportement agressif.