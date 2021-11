La collection Visionaries de Caviar comprend un buste d’Elon Musk et un iPhone fabriqués à partir d’une Tesla fondue

WTF ?! La marque russe d’accessoires de luxe Caviar est connue pour prendre des articles électroniques grand public – principalement des téléphones – et ajouter des matériaux coûteux avant de les vendre pour des sommes à quatre ou cinq chiffres. Sa dernière ligne est la collection Visionaries, qui comprend un buste d’Elon Musk ainsi qu’un iPhone 13, tous deux fabriqués à partir d’une Tesla fondue.

La collection Visionaries de Caviar rend hommage aux sommités de la technologie Musk, au co-fondateur d’Apple Steve Jobs et au co-fondateur/ancien président exécutif d’Alibaba Group, Jack Ma. Dans le cas du milliardaire SpaceX, la société a créé 27 bustes Musk.

Les bustes ne sont pas immédiatement reconnaissables en tant que milliardaire. Pourtant, ils sont livrés avec une belle base en marbre noir avec une double plaque plaquée or portant le nom de Musk, empêchant ainsi les gens de se demander « qui est-ce censé être ? »

La partie principale du buste est fabriquée à partir des sections de métal fondu d’un Tesla Model 3, y compris le capot, les portes et les panneaux, ce qui signifie que vous paierez 3 220 $ pour le privilège d’avoir l’amateur de crypto, et le haineux occasionnel, sourire narquois à toi toute la journée.

Pour ceux qui ne peuvent pas en avoir assez des produits liés à Musk, Caviar vend également le Tesla Electro, un iPhone 13 Pro qui comprend également des pièces Tesla fondues. Les acheteurs peuvent admirer un portrait de Musk au dos avec le logo et les voitures Tesla. La Tesla Electro est limitée à 99 pièces et se vend 6 760 $, soit un peu plus du prix de deux bustes d’Elon Musk.

Les bustes de Steve Jobs et Jack Ma coûtent respectivement 1 680 $ et 1 990 $, mais ils ne sont pas fabriqués à partir de Teslas fondues. L’iPhone 13 Pro de Jobs comprend de l’or et du titane qui portent son coût à 6 980 $, tandis que le combiné Jack Ma est au prix monstrueux de 17 380 $ en raison des 400 diamants étincelants intégrés dans son corps.

Plus tôt cette année, Caviar a révélé une PlayStation 5 enrobée d’or 18 carats qui a coûté 350 000 $, juste un peu plus que ce que les scalpers facturent pour l’une des consoles standard sur eBay.