Nous savons maintenant quels sont les effets de la cigarette électronique (et pourquoi vous devez arrêter de vapoter)

Le vapotage, comme le tabagisme, est associé à des changements dans la régulation des gènes mitochondriaux et des gènes de réponse immunitaire.

Comme les cigarettes, ou peut-être même pire, puisque les e-cigarettes sont présentées comme une alternative sûre au tabagisme depuis leur arrivée sur le marché, captivant des millions de fumeurs avec la promesse qu’ils peuvent fumer (ou plutôt vapoter) sans risques particuliers pour la santé. Cependant, lorsque les recherches ont commencé à suggérer le contraire, beaucoup se sont demandé quels étaient réellement les effets de l’utilisation des cigarettes électroniques et pourquoi, bien qu’elles n’émettent que de la vapeur et non des substances produites par la combustion, elles peuvent toujours être nocives pour le corps. .

Une réponse vient d’une nouvelle étude publiée dans Rapports scientifiques par une équipe de recherche de la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud, qui a découvert l’impact du vapotage sur des cellules sanguines spécifiques, appelées leucocytes. « Nos données – les savants expliquent – indiquent que le vapotage, tout comme le tabagisme, est associé au dérèglement des gènes mitochondriaux et à la perturbation des voies moléculaires impliquées dans l’immunité et la réponse inflammatoire, qui régissent la santé par rapport à l’état pathologique« .

Pour déterminer comment l’utilisation de la cigarette électronique affecte la régulation des gènes, l’équipe de recherche a effectué une série d’analyses dans un groupe diversifié de 82 adultes en bonne santé, divisés en trois groupes – vapoteurs (avec/sans antécédents de tabagisme), cigarettes uniquement. fumeurs et non-utilisateurs de produits du tabac ou de cigarettes électroniques. Des entretiens détaillés ont été menés pour chaque participant afin de reconstituer l’historique de vapotage/tabagisme, des tests sanguins pour mesurer la concentration de cotinine (un produit de dégradation de la nicotine), et une analyse de la gamme complète des molécules d’ARNm messager (transcriptome) exprimés de leucocytes à évaluer. changements dans la régulation des gènes chez eux.

Les analyses ont indiqué que, tant chez les vapoteurs que chez les fumeurs, les gènes des mitochondries (organites présents dans les cellules et possédant leur propre ADN) sont des cibles préférentielles pour la dérégulation des gènes, bien que les changements aient été plus importants chez les fumeurs. Les chercheurs ont également découvert que les vapoteurs et les fumeurs présentaient également un dérèglement important des gènes de la réponse immunitaire. « Lorsque les mitochondries deviennent dysfonctionnelles, elles libèrent des molécules clés – a expliqué Ahmad Besaratinia, auteur correspondant de l’étude et professeur de recherche sur les sciences de la population et de la santé publique à la Keck School of Medicine -. Les molécules libérées peuvent fonctionner comme des signaux pour le système immunitaire, déclenchant une réponse immunitaire qui conduit à une inflammation, qui est non seulement importante pour le maintien de la santé, mais joue également un rôle essentiel dans le développement de diverses maladies, telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, maladies métaboliques et cancer« .

« Nous avons également constaté que plus de 80 % de la dérégulation des gènes dans le vapotage est corrélée à l’intensité et à la durée du vapotage. – Besaratinia ajouté -. Aucun des dérèglements génétiques trouvés chez les vapoteurs n’était lié à l’intensité ou à la durée antérieure de leur tabagisme« .

Dans l’ensemble, les résultats, en plus d’être nouveaux et significatifs, montrent que les mitochondries jouent un rôle fondamental dans l’immunité et l’inflammation, soutenant le besoin de régulation des e-cigarettes qui, dans le sillage de leur popularité, sont de plus en plus utilisées également par les jeunes. non-fumeurs. « Pour protéger la santé publique, les organismes de réglementation ont un besoin urgent de preuves scientifiques pour réglementer la production, la distribution et la commercialisation des cigarettes électroniques – Besaratinia souligné -. De futures études avec un échantillon plus large serviront à vérifier nos résultats, mais devraient également étudier les conséquences sur la santé du vapotage combiné à d’autres habitudes de vie, y compris la consommation de drogues récréatives.« .