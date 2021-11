L’effet Mica atteint plus d’applications dans Windows 11, y compris Office

L’une des caractéristiques les plus attrayantes de Windows 11 est son nouvel élément de conception Mica. Ceci est appliqué aux fenêtres d’application et laisse une apparence semi-translucide à la barre de titre. Le principal avantage par rapport à l’effet Acrylique de Fluent Design est la réduction des ressources nécessaires. Ainsi, Mica fonctionne bien même sur des PC plus anciens.

Mica commence à atteindre plus d’applications Microsoft

Mica semble généralement mieux en mode sombre et aligne la couleur d’arrière-plan des applications Windows avec le bureau et crée un « Hiérarchie des couleurs » translucide avec un look moderne. La société affirme que l’effet Mica ne cause pas de problèmes de performances et peut faire la distinction entre plusieurs instances ouvertes de la même ou de plusieurs applications.

Nous avons déjà vu comment Microsoft a mis à jour des applications clés telles que Edge, Films et TV, Paint, Snipping et Annotation, Photos, Calculator et autres avec l’effet Mica. L’un des objectifs de la prochaine grande mise à jour de Windows 11, qui pourrait être cumulative, est d’étendre Mica à davantage d’applications.









Par exemple, Microsoft a mis à jour la barre de titre de certaines applications UWP telles que le Centre de commentaires ou de conseils avec Mica dans la barre de titre. Microsoft considère peut-être cela comme un « Thème Aero Glass » et cela pourrait être la fonctionnalité de mise en page par défaut pour toutes les applications UWP.

Contrairement à Mica, Windows Aero Glass était plus incisif dans la consommation de ressources. En retour, il avait fière allure et fonctionnait sans aucun problème sur des équipements modernes

Microsoft Word obtient un financement Mica

Microsoft travaille également sur une nouvelle conception pour les applications de bureau Office, notamment Word, PowerPoint, Excel, Outlook et le Bloc-notes. La refonte est en cours d’alignement avec Windows 11 et il semble que les applications Office reçoivent la prise en charge de Mica, qui sera appliqué en arrière-plan.

Microsoft a annoncé la refonte de l’interface utilisateur d’Office en fonction des commentaires des utilisateurs, mais l’effet d’arrière-plan n’a pas été ajouté aux applications. La mise à jour d’aujourd’hui, qui semble cibler les utilisateurs dans le pipeline de production, permet une conception Mica plus naturelle et cohérente pour tout le monde.

Comme nous l’avons noté précédemment, les éléments Mica ne se feront pas au détriment des performances et nous devons nous attendre à des améliorations majeures grâce au déploiement de WinUI 3 sur le SDK WindowsApps.