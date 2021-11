La merveilleuse « Venise de l’âge de pierre » a été détruite par le changement climatique

L’ancienne ville chinoise de Liangzhu, dotée d’ouvrages hydrauliques monumentaux, a été détruite et abandonnée en raison d’un changement climatique dévastateur.

Les vestiges de l’ancienne Liangzhu. Crédit : wikipédia

Il y a environ 5 300 ans, au cœur du delta du Yangtsé, la majestueuse « fleuve bleu » qui traverse la Chine, l’une des communautés les plus avancées technologiquement de l’époque s’est développée grâce à la construction de systèmes monumentaux complexes et fascinants de gestion de l’eau. Les hommes et les femmes qui y vivaient ont construit un réseau spectaculaire de canaux navigables, de barrages, de réservoirs et d’autres grands ouvrages d’art hydraulique, tous enfermés dans de grands murs pour protéger la ville des incursions ennemies. Pour les visiteurs, ce devait être un spectacle extraordinaire. Ce n’est pas un hasard si Liangzhu, c’est le nom de la colonie surplombant la mer de Chine orientale, a été surnommée par les experts la « Venise de l’âge de pierre ». Pour réaliser à quel point c’était extraordinaire et unique, il suffit de penser qu’à l’époque la métallurgie n’existait pas encore. Ce labyrinthe complexe de canaux a permis de cultiver de vastes zones agricoles tout au long de l’année, augmentant le bien-être, la culture et l’économie de la communauté. La ville spectaculaire sur l’eau a prospéré grâce à ses infrastructures révolutionnaires pendant mille ans, puis, du coup, elle a été détruite et abandonnée, nous laissant les vestiges qui sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2019. Aujourd’hui, grâce à une étude approfondie, il a été démontré que la fin de Liangzhu a été causée par le changement climatique.

Pour déterminer qu’il s’agissait du changement climatique – à l’époque déclenché par des événements complètement naturels, contrairement à l’actuel – une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques autrichiens du Département de géologie de l’Université d’Innsbruck, qui a collaboré étroitement avec des collègues chinois de Université Xi’an Jiaotong. Les scientifiques, dirigés par le professeur Christoph Spötl, chef du groupe de recherche quaternaire de l’université autrichienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir recherché des indices au cœur des grottes de Shennong et de Jiulong. Les dépôts, stalagmites et autres structures naturelles présentes dans les grottes naturelles sont en effet considérés comme des « archives climatiques » très précieuses, à partir de l’analyse desquelles il est possible de déterminer avec précision ce qui s’est passé dans un intervalle de temps donné. Mais pourquoi Spötl et ses collègues ont-ils cherché des indices climatiques ? Comme l’explique le scientifique dans un communiqué, une fine couche d’argile a été retrouvée sur les ruines de Liangzhu, indiquant « un lien possible entre la fin de la civilisation avancée et les crues du fleuve Yangtze ou les crues de la mer de Chine orientale ». . D’autant plus si l’on considère que pour la chute de la « Venise de l’âge de pierre », aucune preuve de guerres et d’autres événements causés par l’homme n’a été trouvée.

Comme aucune hypothèse ne pouvait être faite à partir de l’argile seule, les scientifiques sont allés chercher des indices climatiques sur le passé de Liangzhu dans les deux grottes susmentionnées, collectant des échantillons qui ont été soumis à des tests de laboratoire particuliers. Concrètement, les taux d’isotopes carbone et uranium-thorium présents dans les stalagmites ont été mesurés dans les laboratoires de l’université autrichienne ; cela a permis de déterminer qu’entre 4 345 et 4 324 ans il y avait eu des précipitations particulièrement intenses, précisément associées à la période de la chute de la ville. Selon les experts, ces précipitations liées à un événement de mousson destructeur auraient fait que la ville aurait été submergée par les crues du Yangtsé et/ou par une violente crue déclenchée par la mer de Chine orientale, entraînant la destruction de barrages, canaux et autres monuments monumentaux. ouvrages hydrauliques construits par les hommes. Les survivants de la catastrophe ont dû fuir et abandonner les vestiges de la ville dévastée derrière eux. Sur la base d’analyses menées sur les stalagmites, les scientifiques ont observé que l’instabilité climatique dans la région a duré encore 300 ans, empêchant les humains de reconstruire Liangzhu et donc de la remettre aux livres d’archéologie. Les détails de la recherche « Effondrement du Liangzhu et d’autres cultures néolithiques dans la région du bas Yangtze en réponse au changement climatique » ont été publiés dans la revue faisant autorité Science Advance.