Mises à jour Skype avec la conception de Windows 11

4G LTE Tablette 10 Pouces Support WiFi 5G, 1920 * 1200 IPS FHD Tablette Tactile YESTEL Android 10 Origine, Sim Double/ID Faciale/WI-FI/Bluetooth, 64 Go ROM Extensible Jusqu'à 128 Go, Noir Graphite

✅DERNIER SYSTÈME ANDROID 10.0: La tablette 10 pouces est équipée du dernier système Android 10.0 pour un fonctionnement du logiciel d'application plus fluide et plus stable. Android 10.0 est certifié par Google pour une meilleure compatibilité, vous pouvez facilement télécharger l'application quotidienne depuis le Google Store. Tels que: | YouTube | Sky Go | Skype | NOWTV | WhatsApp | Disney + | PUGB | Netflix etc. ✅TABLETTE HAUTE PERFORMANCE: Le processeur octa-core couplé à 3Go de RAM, vous permet d'effectuer plusieurs tâches simultanément tout en maintenant la fluidité. Même si vous exécutez une application de jeu avec une grande mémoire, vous n'avez pas à vous soucier de l'erreur Crash.La tablette tactile avec 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 128 Go), vous pouvez facilement effectuer des opérations quotidiennes, également télécharger votre musique, vidéo, etc. ✅EXCELLENTE L'AUTONOMIE: La tablette dispose d'appels haute définition 4G et d'une connexion 5GWIFI, vous permettant de parcourir facilement diverses pages Web et de regarder des vidéos.La capacité de la batterie de 6000 mAh apporte une autonomie de longue durée, Il prend en charge 30 jours en veille, 20 heures de conversation, 15 heures de lecture de musique et 7 heures de lecture vidéo, ce qui peut être utilisé pendant une longue période et elle est un bon compagnon pour vos courts trajets. ✅CONCEPTION EXQUIS: La coque arrière à texture métallique et l'écran en verre robuste sont plus résistants aux rayures et à une meilleure transmission de la lumière. un effet de son surround stéréo 3D plus réaliste, que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez des vidéos ou que vous jouiez à des jeux, vous fera ressentir une sensation immersive. ✅GARANTIE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE: YESTEL dispose d'une solide équipe de technologie et de service, un service après-vente parfait.Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Si vous avez des questions ou des suggestions de produits, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème dans les 24 heures.