Un nouveau moteur électrique a été testé pour propulser un satellite dans l’espace

Il est le premier à utiliser l’iode pour convertir l’énergie électrique en propulsion ionique. Il pourrait devenir l’alternative au xénon et résoudre le problème des déchets spatiaux.

À l’heure actuelle, il y a un satellite en orbite autour de la Terre qui profite d’un nouveau système de propulsion électrique pour se déplacer dans l’espace. Le véhicule, lancé en 2020, est un satellite de type miniaturisé, appelé CubeSat, pesant environ 20 kg, et est le premier à utiliser de l’iode pour convertir l’énergie électrique en propulsion ionique. La mission pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux plus petits et moins chers, selon un article publié dans le magazine La nature.

Par rapport au xénon, qui est actuellement le principal propulseur ionisable utilisé pour la propulsion spatiale électrique mais qui est peu présent dans la nature en plus d’être très coûteux, l’iode est nettement plus abondant et moins cher, et peut également faciliter le ravitaillement des satellites qui se produisent. en orbite terrestre basse (LEO). À l’avenir, cela pourrait réduire la quantité de déchets spatiaux, comme l’a déclaré le physicien Dmytro Rafalskyi, l’un des auteurs de l’article qui travaille pour la société française d’aérospatiale et de recherche ThrustMe.

Actuellement, la plupart des petits satellites en orbite autour de la Terre manquent de propulseur, car les systèmes de ravitaillement les plus courants sont trop chers et trop gros pour se connecter à ces engins spatiaux. Sans propulsion, ces satellites restent dans l’espace, s’ajoutant aux dizaines de milliers de débris. Mais les engins spatiaux utilisant de l’iode pourraient faire la différence. « Dans 10 ans, la plupart des systèmes de propulsion des satellites LEO utiliseront de l’iode, j’espère – a dit Rafalskyi-. De nos jours, l’exploration spatiale n’est pas du tout durable car, par exemple, il n’est pas possible de désorbiter facilement.« .

Rafalskyi et son équipe ont conçu un système de propulsion ionique qui tiendrait à l’intérieur d’un cube d’environ 10 cm de côté, soit près de la moitié de la taille du prochain système miniaturisé, a ajouté Rafalskyi. Pendant ce temps, celui testé sur le CubeSat à partir du 6 novembre 2020 a déjà réussi une série de manœuvres et avec une efficacité de 60% contre 40% vu dans des systèmes similaires au xénon.

Rafalskyi voit un grand potentiel pour l’iode, mais admet qu’il y a encore des obstacles à surmonter avant qu’il puisse atteindre son plein potentiel. L’un d’eux est que l’iode est corrosif et qu’avec le temps, il pourrait détruire les composants électroniques sensibles à l’intérieur du satellite. « Il existe encore de tels obstacles, mais aussi de nombreux problèmes d’ingénierie, qui doivent être résolus – a dit Rafalsky -. Mais… dès qu’on prouvera qu’il est possible de les résoudre et que le système peut fonctionner dans l’espace, je crois qu’il décollera« .