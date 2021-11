Apple renouvelle son intérêt pour le projet de véhicule et se concentre sur les capacités de conduite autonome

Vue d’ensemble : le projet de véhicule électrique d’Apple est de nouveau allumé et éteint, et serait passé à la vitesse supérieure avec une fenêtre de lancement provisoire dans environ quatre ans. L’entreprise a certainement l’argent pour financer le projet, mais a-t-elle développé une technologie suffisamment avancée pour en faire une réalité ?

Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg (payé via MacRumors) qu’Apple a renouvelé son intérêt pour le projet et s’est concentré sur les capacités de conduite autonome.

Apple est intéressé à entrer dans l’industrie automobile depuis au moins 2014, lorsque le PDG Tim Cook aurait approuvé Titan, un projet top secret à développer… eh bien, nous ne sommes pas sûrs. Au fil des ans, les rumeurs ont circulé partout et ont tout inclus, d’une voiture entièrement électrique fabriquée par Apple, un véhicule autonome, des partenariats avec des constructeurs automobiles existants, notamment BMW et Hyundai, et presque tout le reste.

Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Apple avait abandonné le projet et se concentrerait plutôt sur la création de logiciels de conduite autonome pour d’autres constructeurs automobiles, mais il semble maintenant qu’Apple ait renouvelé son intérêt pour la fabrication de son propre véhicule après avoir transféré le vice-président de la technologie Kevin Lynch au projet l’été dernier. .

Bloomberg note qu’Apple a franchi une étape importante dans le développement de son système de voiture autonome, décrivant la puce qu’il a créée comme le composant le plus avancé à ce jour d’Apple. Il est principalement composé de processeurs neuronaux qui gèrent les tâches basées sur l’IA nécessaires à la conduite autonome. Cependant, la puce pourrait chauffer, ce qui obligerait Apple à concevoir un système de refroidissement sophistiqué pour l’empêcher de surchauffer.

La publication estime également qu’Apple devra toujours s’associer à un constructeur automobile établi sur le projet, surtout s’il espère respecter son échéance auto-imposée d’environ quatre ans.

Images avec l’aimable autorisation de Vanarama