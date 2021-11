On sait maintenant à quel âge arrêter de fumer réduit le risque de mourir d’un cancer

Cela a été découvert par des chercheurs de l’American Cancer Society à Atlanta qui ont examiné les taux de mortalité par cancer chez les fumeurs qui ont dit non plus aux cigarettes et au tabac.

Commencer à fumer est associé à un risque accru de mourir d’un cancer, mais arrêter de fumer peut réduire considérablement ce risque, surtout lorsque vous êtes capable de le faire avant un certain âge. Cela a été découvert par des chercheurs de l’American Cancer Society (ACS) à Atlanta qui, avec des collègues de l’Université d’Oxford, ont mené une étude pour examiner la corrélation entre le tabagisme et la mortalité par cancer entre 25 et 79 ans.

L’analyse, qui a pris en compte les données de santé de plus de 410 000 adultes américains, a indiqué que les fumeurs qui disent non aux cigarettes et au tabac avant l’âge de 45 ans réduisaient de 87 % le risque de mourir d’un cancer du poumon ou d’un autre cancer. Ceux qui ont arrêté de fumer à l’âge de 35 ans ont annulé ce risque, selon l’auteur principal de l’étude, Blake Thomson, chercheur à l’ACS.

En général, les fumeurs avaient une mortalité par cancer au moins 3 fois plus élevée que les non-fumeurs, mais arrêter de fumer réduit considérablement cette probabilité au fil du temps. Même ceux qui ont arrêté entre 45 et 54 ans indiquent les résultats de l’étude publiée dans la revue Jama Oncologie, peuvent encore réduire les chances de 78%, tout comme les personnes qui abandonnent entre 55 et 64 ans, chez qui les universitaires ont observé une réduction de moitié (56%) du risque.

Dans l’ensemble, les données de l’analyse soulignent que l’élimination du tabagisme le plus tôt possible réduit considérablement le risque de développer des cancers liés au tabac. « Si vous êtes fumeur et dans la trentaine, nous espérons que ces résultats vous parlent – a dit Thomson -. Cependant, beaucoup dépend aussi de l’âge auquel on commence et arrête de fumer« .

Les personnes qui ont commencé à fumer lorsqu’elles étaient jeunes ont un risque plus élevé de mourir d’un cancer. Parmi ceux qui ont commencé avant l’âge de 10 ans, le risque de décès a quadruplé par rapport aux non-fumeurs. « Cela peut sembler surprenant, mais il y a des gens qui deviennent dépendants à un âge précoce – a ajouté Thomson -. Pour ces personnes il est impératif d’arrêter au plus vite« .

Le message des savants est que « il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour arrêter de fumerA déclaré le Dr David Tom Cooke, porte-parole de l’American Lung Association qui n’était pas impliqué dans l’étude. Les médecins doivent aider les patients à se débarrasser de l’habitude le plus tôt possible, mais aussi « ne jamais abandonner » lorsqu’ils essaient d’arrêter. « Parfois, les gens doivent arrêter plusieurs fois pour rester à l’écart des produits du tabac de façon permanenteDit Cooke, qui est également professeur de chirurgie thoracique à Davis Health à l’Université de Californie. En général, les fumeurs trouvent plus facilement cette issue lorsqu’ils sont accompagnés par leur médecin, comme le montrent les résultats obtenus par le programme gratuit adopté par le centre médical universitaire de Californie.

Dans ce soutien, a conclu Thomson, certains médicaments ou produits de remplacement de la nicotine, tels que les gommes et les patchs, peuvent également aider. Le tabagisme augmente le risque de développer plusieurs types de cancer, notamment le cancer du côlon, des reins, de la vessie, de l’estomac et du pancréas, bien que le cancer du poumon soit le principal tueur des fumeurs.