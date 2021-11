Quels sont ces étranges « vers » que vous voyez flotter dans vos yeux

Aussi appelées mouches volantes ou flotteurs, elles sont une conséquence de la dégénérescence de la microstructure gélatineuse du corps vitré de l’œil humain.

Pour beaucoup d’entre nous, au moins une fois dans notre vie, il est probablement arrivé d’observer de minuscules corpuscules transparents dans notre champ de vision, lorsque par exemple nous regardons quelque chose de brillant, comme le ciel, la neige ou un écran blanc. Ces corpuscules apparaissent comme des structures mobiles filiformes ou ponctuelles, semblables à de petits vers qui semblent flotter à la surface des yeux, avec un décalage légèrement retardé depuis le début du mouvement oculaire et se poursuivant lorsque le regard s’arrête dans une direction. Les personnes myopes voient ces corpuscules plus souvent que les personnes ayant une vision normale (on estime qu’elles sont jusqu’à 3,5 fois plus susceptibles de les voir) et, dans de nombreux cas, elles constituent une raison courante de consulter un ophtalmologiste.

Flotteurs ou flotteurs

Remarquez également comment Muscae volitantes (du latin « mouches volantes ») ou miodesopsie (du grec myōdes « similaire à voler » et òpsis, « vision »), ces corps flottants n’ont rien à voir avec les insectes mais sont un phénomène dû à une transparence imparfaite de l’humeur vitrée , la substance gélatineuse trouvée entre le cristallin et la rétine de l’œil humain. Il s’agit en fait d’épaississements présents dans le vitré, généralement formés de fragments de protéines de collagène, qui projettent leur ombre sur la rétine, générant une image miroir perçue comme une opacité.

Comme l’expliquent les experts du Centre d’Ophthamologie de Barcelone, ces corpuscules sont une conséquence de la dégénérescence naturelle de la microstructure gélatineuse du corps vitré qui peut survenir avec le vieillissement, mais peut également apparaître chez les sujets myopes car la longueur excessive du corps vitré l’œil déforme le vitré. D’autres causes peuvent être des contusions oculaires, des opérations de la cataracte, des capsulotomies (nettoyage de la capsule du cristallin) et le décollement du vitré.

« Généralement, l’apparition de corps flottants a tendance à être une circonstance normale, dont une partie importante de la population souffre à tout moment de sa vie, en particulier à l’âge ou en période de stress. – les spécialistes précisent -. Ce problème est généralement inoffensif même si, lorsque l’apparition est brutale et surtout lorsque le trouble est associé à des éclairs lumineux (photopsies) ou que les corpuscules restent immobiles ou augmentent significativement de volume, il est important de consulter un ophtalmologiste.« . Dans de rares cas, les corps flottants peuvent en effet être provoqués par des pathologies graves du vitré et de la rétine ou être le signe de tumeurs intraoculaires (comme un lymphome).

Traitement des corps flottants

Bien qu’ils puissent parfois être très ennuyeux, les corps flottants n’ont pas d’incidences graves sur la santé des yeux et ne nécessitent généralement aucun traitement tant qu’ils n’altèrent pas considérablement la vision. Cependant, s’ils limitent la vision, il est possible de recourir à la vitréolyse laser, qui fragmente les opacités pour éviter qu’elles n’altèrent la vision du patient, ou à la vitrectomie, une chirurgie utilisée dans les cas où les corps flottants causent des dommages visuels et qui consiste à remplacer l’humeur vitrée par une solution saline. Cependant, les deux procédures comportent des risques, c’est pourquoi elles ne sont pratiquées que dans des cas très exceptionnels.

Comme indiqué par le Centre Ambrosiamo Oftalmico, une solution peut être d’essayer de faire des mouvements oculaires de bas en haut, de manière à déplacer l’épaississement d’un côté à l’autre. Il n’y a cependant aucune preuve scientifique concernant l’efficacité des thérapies de suppléments vitaminiques pour limiter le phénomène.