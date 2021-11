La pénurie mondiale de puces a désormais un impact sur la fabrication de DDR5

En bref : si vous utilisez actuellement un kit de mémoire DDR4-3200 de qualité, opter pour la DDR5 pour votre prochaine mise à niveau n’apportera pas beaucoup d’amélioration des performances malgré son prix nettement plus élevé. De plus, trouver des modules DDR5 en stock sera difficile dans les mois à venir, car les fabricants ne peuvent pas mettre la main sur certains composants essentiels nécessaires à leur fabrication.

Les premiers utilisateurs de la plate-forme Intel Alder Lake doivent choisir entre DDR4 et DDR5 lors de l’achat d’une carte mère LGA 1700, mais il y a deux choses qui rendent ce choix plus facile que vous ne le pensez. Comme indiqué dans nos revues, que vous souhaitiez utiliser un Core i5-12600K, Core i7-12700KF ou un Core i9-12900K, utiliser DDD5 sur DDR4 ne vous apportera aucune amélioration de performances intéressante pour la plupart des tâches, en particulier lorsque vous prenez en considération le prix plus élevé que vous devez payer pour les nouveaux modules de mémoire.

Fait intéressant, même si vous êtes prêt à payer un prix élevé pour un kit de mémoire DDR5, il est probable que vous ne puissiez pas en trouver un en stock, peu importe à quel point vous regardez dur. Ceci est quelque peu attendu en ce qui concerne le nouveau matériel, et en particulier dans le contexte d’une pénurie continue de puces qui a rendu pratiquement impossible pour les entreprises de répondre à la demande croissante d’une variété d’électronique grand public.

Selon un rapport du fournisseur de composants électroniques 12chip, la rareté des modules de mémoire DDR5 n’est pas due à une pénurie de puces DDR5. C’est en partie parce que les puces DDR5 sont fabriquées à l’aide d’un nœud de processus plus ancien de 14 nm et que les fournisseurs de DRAM n’ont signalé aucun problème pour répondre à la demande.

Le problème est que contrairement à la DDR4, les modules DDR5 intègrent un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) qui faisait autrefois partie de la carte mère. Le PMIC nécessaire à la DDR5 est non seulement beaucoup plus cher que celui utilisé pour la DDR4, mais il est également insuffisant, le délai d’approvisionnement étant désormais estimé à 35 semaines.

Plus tôt cette année, certains analystes ont prédit que la DDR5 dépasserait la DDR4 en termes de part de marché d’ici 2023, mais cela semble hautement improbable compte tenu des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement. Sur une note plus positive, la pénurie de puces a donné un coup de pouce inattendu aux fabricants de puces plus petits, leur permettant d’investir plus facilement dans l’expansion de leur capacité de production. Au moins en théorie, ils devraient être en mesure d’améliorer la disponibilité des PMIC et d’autres composantes essentielles dans les années à venir.